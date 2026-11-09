Mauro Icardi rompió el silencio tras ser acusado de agredir a su hija

Mauro Icardi se pronunció públicamente por primera vez después de quedar involucrado en una denuncia por presunta agresión contra una de sus hijas. El delantero difundió en sus redes sociales un comunicado redactado por su equipo de abogados, en el que negó haber ejercido violencia contra la menor y respondió a las versiones que circularon alrededor de la causa judicial.

El episodio tomó estado público luego de que la niña se comunicara con Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, para pedirle ayuda. Según los mensajes difundidos, la menor le contó que su padre le había quitado el teléfono celular y posteriormente denunció que había sido golpeada.

"Martín, soy Fran. Papá me sacó el celular", fue uno de los primeros mensajes que recibió Migueles. Después de que este le respondiera, la niña insistió con un pedido de ayuda: "Me pegaron, porfa, vengan". Consultada sobre lo sucedido, agregó: "Me pegó y me arrancó de los pelos". Ante la repercusión del caso y las actuaciones judiciales, Icardi decidió compartir el descargo de sus representantes legales, entre quienes se encuentra Francisco Oneto.

Qué dijo Mauro Icardi sobre la denuncia de su hija

Uno de los puntos centrales del comunicado apunta directamente a la acusación de violencia. Los abogados del futbolista rechazaron que haya golpeado a la menor y respaldaron su postura en el informe elaborado por el servicio de emergencias que intervino durante el episodio. "Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que asistió es categórico: no constataron lesiones", sostiene el documento.

Los representantes legales también hicieron referencia a una lesión en la rodilla que fue mencionada posteriormente. Según explicaron, se trata de una afección anterior al episodio denunciado y que, de acuerdo con el comunicado, ya era conocida públicamente.

La publicación también buscó responder a las versiones sobre una posible detención del delantero. En ese sentido, sus abogados calificaron esa información como falsa y explicaron que el Juzgado de Garantías le concedió la eximición de prisión. Por ese motivo, remarcaron que no existe ninguna orden de detención contra Icardi.

El cuestionamiento de los abogados al allanamiento en la casa de Icardi

Otro de los aspectos que abordó el comunicado fue el procedimiento realizado en la vivienda del futbolista. El allanamiento tuvo como objetivo obtener las pertenencias de la menor y la computadora desde la que había enviado los mensajes solicitando ayuda. Los defensores de Icardi cuestionaron la medida judicial al considerar que existían alternativas menos invasivas para conseguir esos elementos.

Según plantearon, las autoridades podían haber ordenado la presentación de los objetos requeridos y establecer una advertencia de secuestro en caso de incumplimiento. Para fundamentar su posición, citaron el artículo 277 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que contempla ese mecanismo. De esta manera, el equipo legal del futbolista dejó expresada su disconformidad con el procedimiento realizado en la propiedad.

En el marco de la denuncia, la Justicia de Tigre dispuso una prohibición de contacto por 45 días. La medida se conoció junto con la difusión de los mensajes que la menor había enviado a Martín Migueles para pedir asistencia. Mientras la investigación continúa, los abogados de Icardi manifestaron su confianza en que las actuaciones judiciales permitirán determinar qué ocurrió.

El comunicado concluye con un pedido dirigido a los medios de comunicación para que preserven la privacidad de las niñas involucradas en el caso. "Confiamos en que la investigación permitirá esclarecer la verdad. Solicitamos a los medios de comunicación el máximo respeto por la intimidad y la identidad de las niñas", expresaron los representantes legales.

Por el momento, Wanda Nara no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia. Su actividad en redes sociales se limitó a promocionar sus marcas y compartir adelantos de MasterChef.