Murió Oscar González Oro, una de las voces más reconocidas de la radio argentina

El periodismo argentino atraviesa una jornada de duelo por la muerte de Oscar González Oro, una de las voces más reconocidas de la radio nacional. El conductor falleció este jueves a los 74 años, luego de una extensa carrera que lo llevó a convertirse en una figura emblemática de los medios.

Nacido en Mendoza, González Oro desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en Buenos Aires y construyó una carrera marcada especialmente por la radio. Su estilo frente al micrófono, su manera de abordar la actualidad y su particular voz lo transformaron en uno de los conductores más populares del país.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con “El Oro y el Moro”, el programa que condujo durante años en Radio 10 y que alcanzó elevados niveles de audiencia. El ciclo combinaba información, actualidad, deportes, espectáculos y humor, y se convirtió en uno de los espacios más escuchados de la radio argentina.

Una carrera también ligada a la televisión

Además de su extensa trayectoria radial, González Oro participó en distintos programas de televisión. Entre ellos se destacó su paso por “Polémica en el Bar” y otros ciclos de actualidad y entretenimiento.

A lo largo de los años también trabajó en distintas emisoras, entre ellas Radio del Plata, Radio 10 y Radio Rivadavia. En 2021 anunció su retiro de los medios y posteriormente se radicó en Uruguay.

Su carrera estuvo atravesada por diferentes etapas profesionales y por una fuerte presencia en la radio, medio en el que logró construir una identidad propia y una relación particular con sus oyentes.

De qué murió el Negro Oro: los problemas de salud que atravesaba

Hasta el momento, no se informó oficialmente un diagnóstico médico único como causa oficial de la muerte de Oscar González Oro. La información disponible señala que el periodista atravesaba un deterioro de su salud general, con distintas afecciones que comprometían su estado físico.

Entre las dificultades de salud que habían trascendido públicamente se encontraban:

Complicaciones respiratorias: el conductor había contado que se quedaba sin aire al caminar distancias relativamente cortas y que la falta de aire afectaba sus actividades cotidianas.

Problemas de movilidad y equilibrio: su estado físico le dificultaba desplazarse con normalidad y aumentaba la necesidad de asistencia para algunas tareas.

Antecedentes cardíacos: en 2017 fue sometido a una cirugía a corazón abierto en la que le realizaron tres bypass, después de que se detectaran obstrucciones en las arterias coronarias.

Es importante distinguir entre sus antecedentes médicos y la causa específica del fallecimiento: no corresponde atribuir su muerte a una enfermedad puntual sin una confirmación médica o familiar que lo establezca.

El recuerdo de una voz inconfundible

Con el paso de las décadas, González Oro quedó asociado a una época de la radio argentina en la que los grandes conductores tenían una presencia cotidiana en millones de hogares.

Su voz y su estilo marcaron a distintas generaciones de oyentes y lo convirtieron en uno de los nombres más reconocibles de la comunicación argentina.

La noticia de su muerte generó repercusiones en el ambiente periodístico y entre colegas que compartieron distintos momentos de su extensa trayectoria.