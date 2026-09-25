¿De qué murió “El Negro” Oscar González Oro?

El periodista y conductor murió este viernes a los 74 años en Uruguay. Hasta el momento no se informó oficialmente la causa de su fallecimiento. En los últimos años había hablado de sus dificultades de movilidad y de sus antecedentes cardíacos.

Oscar “El Negro” González Oro murió este viernes 25 de septiembre a los 74 años en Uruguay. La noticia generó conmoción en el mundo de la radio y los medios argentinos, donde desarrolló una extensa trayectoria. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa de su muerte.

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En los últimos años, el periodista había atravesado distintos problemas de salud y había hablado públicamente sobre las dificultades que tenía para movilizarse. En julio de 2025, durante una entrevista con A la tarde (América TV), contó que había decidido no volver a viajar a Madrid para visitar a sus hijos porque sentía que ya no tenía la misma capacidad física para afrontar un viaje de tantas horas.

“Son 17 horas de viaje y no lo soporto. Nunca voy a pedir asistencia, que me lleven en silla de ruedas porque me da vergüenza verme así”, había expresado en aquella oportunidad. Sus declaraciones reflejaban las dificultades de movilidad que atravesaba en ese momento.

Sus antecedentes cardíacos

González Oro también tenía antecedentes cardíacos. En 2017 sufrió un episodio que inicialmente había relacionado con sus pulmones debido a su prolongado hábito de fumar. Sin embargo, los estudios determinaron que tenía tres arterias coronarias obstruidas.

“Me abrieron, me sacaron el corazón, me pusieron una bomba y me hicieron tres bypass”, había contado años después durante su participación en PH Podemos Hablar (Telefe).

El periodista también recordó que había sufrido un infarto y que, en aquel momento, los médicos le habían advertido sobre la gravedad de su cuadro. “Tuve la sensación de que volvía de un lugar extraño que no era la muerte porque nunca me morí, pero que me podría haber muerto”, relató.

Además de sus antecedentes cardíacos, González Oro había reconocido durante años su adicción al cigarrillo. En una entrevista había contado que comenzó a fumar a los 13 años y que, pese a haber reducido la cantidad de cigarrillos, no había logrado abandonar completamente el hábito.

Sus últimos años en Uruguay

Durante la pandemia de coronavirus, en agosto de 2020, González Oro tramitó su residencia y se instaló en Punta del Este. En distintas entrevistas posteriores había contado que aquel período había tenido un fuerte impacto en su vida personal.

En 2022 explicó que durante la cuarentena había convertido su programa de radio en un espacio para ayudar a personas que necesitaban medicamentos, insumos y elementos de asistencia. Según contó, esa experiencia terminó generándole un fuerte desgaste emocional y fue uno de los motivos por los que decidió alejarse de aquella actividad.

Tras conocerse su muerte, colegas y amigos del medio expresaron su pesar en redes sociales y destacaron la extensa trayectoria del conductor, una de las voces más reconocidas de la radio argentina.

Por el momento, la causa concreta del fallecimiento no fue informada oficialmente, por lo que sus antecedentes cardíacos y sus otros problemas de salud deben ser considerados como parte de su historia clínica conocida, pero no como la causa confirmada de su muerte.