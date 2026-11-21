No fue una semana más para Nelson Castro. Después de acompañar la gira del papa León XIV por Latinoamérica y quedar en el centro de una fuerte polémica por sus comentarios sobre la ciudad peruana de Chiclayo, el periodista regresó este viernes a TN y tuvo un recibimiento especial por parte de sus compañeros.

El regreso a la redacción estuvo marcado por un cálido aplauso en el hall central del canal. El momento quedó registrado en un video que luego fue compartido en redes sociales por distintos integrantes del medio, varios de los cuales eligieron una misma frase para acompañar las imágenes: «El regreso de una eminencia».

Castro había sido uno de los periodistas argentinos que acompañaron al Pontífice durante su recorrido por América Latina. Sin embargo, su cobertura en Perú terminó generando un fuerte revuelo luego de que describiera distintos aspectos de Chiclayo, la ciudad donde Robert Prevost fue obispo entre 2015 y 2023.

Durante una transmisión de TN, el periodista utilizó expresiones como «calles de tierra», «mugre» y «casas a medio terminar» para referirse a las condiciones de algunos sectores de la ciudad. Sus palabras despertaron cuestionamientos de autoridades y periodistas peruanos, además de una ola de críticas y agravios en las redes sociales. También había destacado la hospitalidad de los habitantes del lugar.

Días después, ya de regreso en la Argentina, Castro se refirió a la controversia durante su participación en Radio Rivadavia. Lejos de retractarse, ratificó sus dichos y defendió su manera de describir las condiciones que había observado.

«Yo utilicé la palabra mugre, que a muchos les molestó. Lamentablemente, no hay palabras lindas para describir realidades feas. Nuestro trabajo es mostrar esta realidad», sostuvo.

También respondió a los cuestionamientos del alcalde de Chiclayo, Elber Requejo, quien lo había criticado duramente. «Es más fácil enojarse conmigo que arreglar la calle», afirmó.

Así, después de una cobertura internacional que lo puso en el centro de una controversia, Castro volvió a su lugar de trabajo y recibió el reconocimiento de sus colegas, que lo esperaron con aplausos en la redacción de TN.