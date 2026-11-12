El cantante de Mala Fama, Hernán Coronel, protagonizó un tenso episodio durante la grabación de la última emisión de PH Podemos Hablar. Una declaración sobre su pasado sentimental desató la furia de su actual pareja, quien intentó interrumpir la filmación. El conflicto estalló a viva voz durante un corte técnico y expuso la interna familiar ante todos los presentes.

El escándalo comenzó frente al conductor Andy Kusnetzoff, cuando los invitados pasaron al centro para confesar aspectos íntimos. En ese contexto, el músico aseguró que conoció el amor gracias a su exmujer y madre de sus tres hijos mayores. Esta frase descolocó por completo a Berenice Lucrecia, su novia desde el año 2016 y con quien tuvo una beba hace muy pocos meses.

La mujer, presente en el estudio durante la entrevista, quiso irrumpir en el set para enfrentar al cantante. Sin embargo, el representante del artista logró frenarla a tiempo y evitó un cruce frente a las cámaras. A pesar de esa intervención inicial, la pelea se desató con gritos en cuanto las luces se apagaron para la pausa comercial.

Tras el incidente, el panel del ciclo Intrusos reveló los detalles de la disputa. Según la información expuesta por los periodistas de espectáculos, el músico ya solicitó la eliminación de ese fragmento antes de la próxima emisión. Pese a los intentos del mánager por minimizar el altercado, la producción del programa deberá definir ahora si emite el material original o si aplica recortes para evitar que el testimonio salga al aire.

El antecedente de la China Ansa y Santi Maratea

La feroz pelea entre la China Ansa y Santi Maratea en PH: Podemos Hablar (Telefe) terminó desbordando por completo la dinámica del programa y obligó a Andy Kusnetzoff a interrumpir la grabación y retomarla unos 20 minutos después. Lejos de tratarse de un simple intercambio de opiniones, el enfrentamiento alcanzó tal nivel de tensión que el conductor debió intervenir personalmente para intentar calmar los ánimos.

Todo comenzó cuando la periodista le preguntó al influencer por la colecta destinada a un refugio de perros. La consulta no cayó nada bien en Maratea, quien comenzó a cuestionar la información que manejaba Ansa y puso en duda su investigación.

“¿Tu averiguación fue a través de medios o qué? ¿No es medio incompleto? Sos periodista, trabajás en medios. ¿Te parece que es completo o incompleto averiguar a través de medios?”, la increpó el influencer. Ante los cuestionamientos, la comunicadora intentó aclarar su postura: “Estoy preguntando, no estoy acusando de nada”.

Sin embargo, lejos de bajar el tono de la discusión, Maratea redobló la apuesta y lanzó una filosa frase: “Si nos ponemos a preguntar qué averiguaste, seguro no sepas nada”. La periodista no se quedó callada y le respondió con firmeza: “Seguro que sí”.