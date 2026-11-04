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Otros candidatos a Bond tras la salida de Daniel Craig

Por Redacción

Jack Lowden. Escocés, 36 años. Ya sabe lo que es trabajar para la inteligencia británica: es River Cartwright en Slow Horses. Pasó por Dunkerque y María, reina de Escocia, y tiene a Gary Oldman como principal promotor.

Josh O’Connor. Inglés, 36 años. Fue el príncipe Carlos en The Crown y el tenista de Rivales. El más autoral de los finalistas, se dijo halagado por la mención pero no confirmó su prueba.

Jacob Elordi. Australiano, 29 años, como George Lazenby, el único 007 australiano. Euphoria, Saltburn y una nominación al Oscar por Frankenstein. Amazon lo quería, se reunió con Villeneuve, pero no llegó a la prueba final.

Aaron Taylor-Johnson. Inglés, 36 años. Kick-Ass, Tren bala, Exterminio: la evolución. En 2024 se lo dio como dueño de una oferta formal de la era Broccoli, que nunca se confirmó. Hoy, lejos de la pelea final.

Henry Cavill. Inglés, 43 años. Perdió el papel con Craig en 2005 por ser demasiado joven, según el director Martin Campbell. Superman y The Witcher. El tiempo le jugó en contra.

Idris Elba. Inglés, 54 años. El eterno candidato de los fans desde los tiempos de Luther, una candidatura que él mismo se encargó de enfriar más de una vez.

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