1. “Balada de pájaros cantores y serpientes” (2023). Décimos Juegos, 64 años antes de Katniss. El joven Coriolanus Snow es mentor de Lucy Gray Baird, tributo del Distrito 12, y empieza a convertirse en tirano.

2. “Amanecer en la cosecha” (2026). 50º Juegos, el Segundo Vasallaje, 24 años antes. Haymitch Abernathy, de 16 años, en una arena con el doble de tributos. El epílogo conecta con la saga original.

3. “Los juegos del hambre” (2012). 74º Juegos. Katniss se ofrece en lugar de su hermana Prim y, junto a Peeta, desafía las reglas del Capitolio.

4. “En llamas” (2013). 75º Juegos, el Tercer Vasallaje: los ganadores vuelven a la arena mientras crece la rebelión.

5. “Sinsajo – Parte 1” (2014). Desde el Distrito 13, Katniss se convierte en la cara de la propaganda rebelde.

6. “Sinsajo – El final” (2015). La guerra llega al Capitolio y se define la suerte de Snow.