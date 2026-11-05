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Revelan la causa de la muerte de Daniel Bifulco, el "Jaimito" de VideoMatch

Habló Rodrigo Vagoneta, que despidió al humorista y confirmó qué fue lo que le causó el fallecimiento

Daniel Bifulco, el "Jaimito" de VideoMatch. De qué murió el humorista

Por Redacción

El humorista Rodrigo Rodríguez, más conocido como "Rodrigo Vagoneta" se despidió de su amigo y colega Daniel Bifulco, que falleció este miércoles, con quien compartió gran parte de su carrera, en Videomatch como "Los Jaimitos", para luego continuar su labor conjunta.

"Lloro. Se fue quien más me hizo reír. Un artista inmenso. Mi hermano, mi amigo. El verdadero Jaimito. Te voy a amar siempre querido Dani. Genio del humor, ya haremos algo arriba como siempre. Que en paz descanses gracias por tu amistad y por el amor de toda una vida. Te voy a extrañar", escribió Vagoneta en su perfil de Instagram.

Sobre una imagen de ambos juntos, escribió: "Te amo amigo, aún no lo creo. Descansá en paz, mi hermano, siempre estarás en mí". Algunas horas después, el humorista confirmó que su colega falleció de un infarto, lo que era la principal hipótesis cuando trascendió que fue encontrado sin vida, en su domicilio a los 56 años.

El protagonista del trío humorístico junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta quedó en el recuerdo del público con su divertida interpretación de Jaimito en el recordado ciclo de Marcelo Tinelli durante los años 90 y 2000.

Alejado de las cámaras, Bifulco también construyó una amplia carrera en el teatro como parte de espectáculos humorísticos de gran éxito comercial. Una de sus últimas interpretaciones fue con la obra "La Magia de la Risa" en el Teatro Victoria de Mar del Plata, la cual cosechó miles de espectadores y una nominación a los Premios Estrella de Mar 2026.

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