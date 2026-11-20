Luego de la escandalosa separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez después de cinco meses de noviazgo, el conflicto sumó un nuevo capítulo.

Así, después de que la influencer anunciara el final y él saliera a decir que terminó la relación por diferencias en el estilo de vida, crecieron las versiones de engaño y apareció el nombre de Maite Fachola como presunta tercera en discordia.

La joven uruguaya, que es ex pareja de Ramírez, fue mencionada en tele como la supuesta mujer detrás del quiebre y decidió hablar en el mismo programa para aclarar su postura.

"No soy ninguna China Suárez y nunca robé un marido. No estuve con Juan Manuel cuando estuvo en su relación", aseguró de entrada al desmentir cualquier tipo de acercamiento reciente.

Sobre el motivo que la llevó a romper el silencio, explicó que se sintió obligada a responder tras los dichos de la heredera de Ricardo Fort: "Dio a entender que tenía que hablar con él porque se enteró cosas de su ex".

"Si vas a revolver cosas que son mentira, ya me estás involucrando, ahí es cuando decido hablar", sostuvo.

"Juan Manuel no le fue infiel, al menos conmigo. Me parece injusto ser la ‘tercera’. Nunca estaría con un hombre con novia, menos con mi ex", tiró sin temor a contradicciones.

Allí, también respaldó la forma de ser del joven uruuayo: "Es una persona súper sencilla". Y se animó a analizar que "quizá se metió en un mundo que no era para él" al iniciar el romance con la participante de MasterChef Celebrity.

Lejos de bajar el tono, lcuestionó la actitud de Marta tras la ruptura: "Si te dejan tenés que admitirlo y no salir a nombrar a una ex. Te dejaron y punto", lanzó sin filtros.

Por último, vinculó la reacción de la influencer con su posición económica: "Es capricho querer dejar mal a una persona y buscar culpables. Sos millonaria, pero te pueden dejar igual. Hay que ser consciente", disparó.

No solo eso, sino que arremetió: "No tengo nada que envidiarle a Marta. No salí a matar a nadie porque me dejaron".