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Se conocieron más detalles de la salud de Daniel Osvaldo: "Complicación circulatoria"

Por Redacción

El exfutbolista Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva, sedado y bajo estricta observación médica, luego de que en las últimas horas le diagnosticaran un derrame pleural. Según trascendió, presenta un severo compromiso pulmonar y por el momento se desconoce el origen del cuadro.

La información fue difundida por el periodista Ángel de Brito, quien señaló que Osvaldo había sufrido fuertes dolores en la zona torácica, a los que se sumó una complicación circulatoria. Ante este cuadro, el exdelantero fue trasladado este viernes a un hospital de la zona de Llavallol, en el sur del conurbano bonaerense.

De acuerdo con el relato del periodista, durante su internación los médicos le realizaron una intervención en la que también se practicó una biopsia. Luego determinaron que debía permanecer en terapia intensiva debido al compromiso pulmonar.

De Brito también indicó que Osvaldo no cuenta actualmente con obra social y que permanece acompañado por sus hermanos, Valeria y Jonhy.

Antes de este episodio, el exfutbolista estaba abocado a sus proyectos musicales y participaba de un ciclo de entrevistas por streaming.

Osvaldo, de 40 años, desarrolló una extensa carrera como delantero. Entre otros clubes, vistió las camisetas de Huracán, Espanyol de Barcelona, Roma, Juventus, Boca y Banfield. También representó a la selección de Italia.

Tras su retiro del fútbol profesional, se dedicó principalmente a la música y participó de manera esporádica en torneos de fútbol senior.

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