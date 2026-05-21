Todo complicado para Viviana Canosa: ¿por que pedirán la detención de la conductora?

Viviana Canosa está en problemas después de que la Justicia, por disposición del juez Ariel Lijo, decidiera archivar la causa donde ella denunció a Lizy Tagliani y a otras figuras por una supuesta red de trata.

Florencia Peña y otras figuras tomaron la decisión de denunciar "en lo civil y lo penal" a la conductora, surgió desde las redes.

Allí, el abogado Martín Leiro reveló que una de las denunciantes va a pedir la detención de Viviana Canosa tras la falsa denuncia: "Va a tener novedades la señora Viviana Canosa a raíz del archivo de la causa donde ella denunció y testificó y pónganle que insinuó sobre ciertas personas".

"Hay una de las damnificadas que tiene un abogado que me consultó y no solo la va a denunciar, va a pedir la detención de Viviana Canosa", expresó el letrado.

"Según mi punto de vista, va bien encaminado... Hay una falsa denuncia y un falso testimonio que tiene una pena de uno a diez años. Sería agravado en perjuicio de la persona que se encontraba imputada", contó sobre los motivos del pedido de detención.

Por último, dejó en claro que no es Florencia Peña quien la denunciará, sino que es otra figura afectada en el episodio.