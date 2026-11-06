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Espectáculos

Un Balboa argentino y en el teatro

Nico Vázquez y Dai Fernández en la adaptación teatral

Por Redacción

La adaptación teatral de “Rocky” se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la cartelera argentina, superando las expectativas y atrayendo incluso la atención del propio Sylvester Stallone.

Estrenada en junio de 2025, la obra ofreció una propuesta inmersiva y un imponente despliegue escénico. Bajo la dirección compartida de Mariano Demaría y Nicolás Vázquez, quien también asumió el enorme desafío de protagonizar a Rocky Balboa, la puesta sigue liderando la cartelera actual con funciones agotadas.

Acompañado por Dai Fernández como Adrian y David Masajnik en el rol de Mickey, Vázquez se sometió a un intenso entrenamiento boxístico para dar vida al personaje. Aunque la puesta tomó como base el libreto del musical de Broadway, la versión local se adaptó por completo a texto dramático.

La producción de Vázquez recibió la validación del mismísimo Sylvester, quien semanas atrás llamó al actor para darle su apoyo. “Me llamaba para decirme que se sentía orgulloso de lo que habíamos hecho en la Argentina con su obra maestra. Que habíamos logrado llevar ‘Rocky’ al teatro de una manera tan real, tan humana y con tanto corazón”, contó Nico, en sus redes.

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