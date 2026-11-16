La cobertura periodística argentina en Perú, por la visita del papa León XIV, continúa sumando capítulos de alta tensión. Luego de la controversia generada por los comentarios de Mercedes Ninci, el centro de la tormenta recayó sobre Nelson Castro, quien fue duramente repudiado por Jorge Pérez, gobernador regional de Lambayeque, tras una salida al aire en la que describió las condiciones de vida en Chiclayo, lugar donde el Pontífice se desempeñó como obispo entre 2015 y 2023.

Lejos de dejar pasar los dichos del periodista de TN, el mandatario regional salió al cruce con declaraciones explosivas, acusando al periodista argentino de venir a mostrar "miserias" y de lucrar con la difamación.

Visiblemente indignado, Jorge Pérez apuntó directamente contra el periodista y le exigió explicaciones públicas por su mirada sobre la ciudad peruana: “Hay un descerebrado que se llama Nelson Castro y es argentino, que ha venido a mirar las miserias supuestamente de Chiclayo. Acaba de hablar algo horrible, algo que nosotros cuando vamos a Argentina no lo hacemos, pudiendo haberlo hecho. Señor, usted tiene la imperiosa necesidad de venir a hablar con nosotros y decirnos qué dificultad tiene usted con Chiclayo”.

En esa línea, el gobernador defendió el trabajo cotidiano de los habitantes locales —en referencia a los comentarios previos sobre los mototaxis— y lanzó una dura acusación contra el ejercicio profesional del comunicador. “Una mototaxi la usan ciudadanos para trabajar, no lo hacen ellos utilizando un micro para hablar mal de alguien y llevarse la plata en base a difamaciones y calumnias, que probablemente usted lo haga. La gente prefiere llevarse el dinero de manera digna, no como usted”, argumentó.

Las frases de Nelson Castro que desataron el escándalo

El malestar en Perú se originó durante una transmisión en vivo de TN junto a Jonatan Viale. Desde las calles de Chiclayo, Castro realizó una descripción sobre la infraestructura y la situación socioeconómica del lugar que rápidamente fue interpretada como despectiva por la población y las autoridades locales.

“Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente. Con gente encantadora que te abren las puertas de la casa y te invitan a comer, te dan lo que no tienen, pero viven así”, había expresado el periodista al aire, encendiendo una polémica que escaló al plano político en el país vecino.