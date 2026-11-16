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Una ráfaga de guantes en la pantalla

Por Redacción

“Rocky” no pelea sola: el medio siglo del Semental Italiano coincide con una temporada cargada de boxeo en las plataformas.

La más ambiciosa es “The Greatest” (”El más grande”), la primera serie de ficción autorizada sobre Muhammad Ali, producida por su viuda, Lonnie Ali, y por Michael B. Jordan, el Adonis Creed de la saga heredera de Rocky. Sus ocho episodios, con Jaalen Best como protagonista, cubren apenas cuatro años: del oro olímpico de Cassius Clay en Roma 1960 a la victoria sobre Sonny Liston en 1964, con Malcolm X (Michael Ealy) siempre cerca. Está completa en Prime Video desde el 4 de noviembre.

Netflix eligió el documental: “Tyson” repasa en cuatro capítulos, y con Mike frente a cámara, el camino que va de la infancia brava en Brooklyn al título de los pesados más precoz de la historia, y de ahí a la cárcel, las adicciones y el mordiscón a Holyfield. Desde el 3 de noviembre, la plataforma suma además su unipersonal de comedia, “Mike Tyson: Return of the Mike”.

Y en Disney+ está “El round definitivo”, donde André Holland es un ex convicto que busca redimirse entrenando chicos en un gimnasio de Washington. Su director, Sheldon Candis, la definió como una carta de amor a John G. Avildsen, el director de “Rocky”. Todo vuelve al mismo ring.

Hay más: próximamente aparecerá en plataformas “Campeón gabacho”, la comedia de Jonás Cuarón sobre boxeo y migración. Tuvo su estreno mundial en SXSW 2026, donde ganó el Premio del Público de la sección Narrative Spotlight, y en México se estrenó en salas el 29 de octubre. Todavía no hay fecha para Argentina.

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