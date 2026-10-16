VIDEO | BTS en La Plata: muestran el imponente montaje que se prepara en el Estadio Único

La expectativa por la llegada de BTS a La Plata sigue creciendo y, mientras se acerca el momento de los shows, comenzaron a conocerse detalles de la impactante puesta en escena que se prepara en el Estadio Único Diego Armando Maradona.

El productor Carli Jiménez compartió un video exclusivo desde el interior del estadio, donde mostró parte de los trabajos y el gigantesco montaje que avanza para recibir al fenómeno mundial del K-pop. Según anticipó, se trata de una de las puestas en escena más grandes que se realizaron en Argentina.

Las imágenes permiten dimensionar el despliegue técnico y la magnitud de una producción que promete convertir a La Plata en el epicentro de un acontecimiento musical de alcance internacional. La llegada de la banda surcoreana genera una enorme expectativa entre sus seguidores, que esperan con ansias vivir una experiencia que promete ser inolvidable.

Todavía quedan algunas incógnitas por resolver, entre ellas si habrá pantallas laterales para mejorar la visibilidad desde distintos sectores del estadio. Sin embargo, hay una certeza que alimenta la ilusión de los fanáticos: serán tres shows que concentrarán todas las miradas en la Ciudad.

Con el montaje en marcha y la cuenta regresiva cada vez más cerca de su final, La Plata se prepara para recibir a miles de seguidores de BTS en un acontecimiento que promete dejar una marca en la historia de los grandes espectáculos realizados en el estadio.