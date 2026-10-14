Cuenta regresiva para BTS en La Plata: camiones, containers, montaje y casi sin alojamientos

BTS en La Plata: llegaron decenas de camiones con los equipos para los tres recitales

Los vehículos ingresaron al Estadio Único Diego Armando Maradona con estructuras y contenedores para montar el espectáculo. A una semana del primer show, la ciudad acelera los preparativos para recibir a más de 150.000 personas y ya casi no quedan alojamientos disponibles en la región.

La cuenta regresiva para los recitales de BTS en La Plata ya se refleja en el movimiento dentro y fuera del Estadio Único Diego Armando Maradona. Este miércoles, decenas de camiones con contenedores y equipos comenzaron a ingresar al predio para avanzar con el montaje de la infraestructura que utilizará la banda surcoreana durante sus tres presentaciones, previstas para el 21, 23 y 24 de octubre.

Las imágenes de los vehículos en los accesos y dentro del estadio muestran el despliegue logístico que demanda uno de los espectáculos musicales más esperados del año. La llegada de los transportes marca una nueva etapa en los preparativos, a siete días del primero de los conciertos, que convocarán a seguidores de distintos puntos de la Argentina y del exterior.

Los trabajos de acondicionamiento del campo de juego habían comenzado el martes. Ahora, el ingreso de camiones de gran porte y la descarga de contenedores anticipan el armado de las estructuras, los equipos técnicos y los sistemas que formarán parte de la puesta en escena.

Cómo será el escenario de BTS en La Plata

La gira mundial BTS World Tour Arirang propone un escenario de 360 grados, con los siete integrantes del grupo ubicados en el centro del estadio para que el público pueda seguir el espectáculo desde distintos sectores.

La disposición representa un desafío técnico para la producción, que debe adaptar las estructuras, las pantallas y los sistemas de sonido e iluminación a un formato diferente del escenario tradicional. El diseño contempla una plataforma central con extensiones hacia distintos sectores del campo, que permitirá a los artistas desplazarse durante el show.

A eso se suman las pantallas de gran formato, los equipos de sonido, la iluminación y los efectos especiales que acompañan las presentaciones de la banda durante la gira internacional.

BTS en La Plata: ya casi no quedan alojamientos

La llegada de los camiones coincide con la última semana de preparativos de una ciudad que espera recibir a más de 150.000 personas durante las tres fechas. La Municipalidad de La Plata trabaja junto con los productores y el Ministerio de Seguridad bonaerense en la organización de un operativo que contempla los accesos al estadio, la circulación vehicular y peatonal y la seguridad durante los recitales.

El impacto de los shows también se hace sentir en el sector turístico. Como informó EL DIA, la capacidad de alojamiento de La Plata, Berisso y Ensenada está prácticamente agotada. La situación alcanza a hoteles, hostels y departamentos ofrecidos para alquileres temporarios.

“Está todo lleno hace tres meses. No hay lugar en ningún hotel, ni en ningún hostel, ni de La Plata, ni de Berisso, ni de Ensenada. Y alojamiento temporario también, está todo ocupado”, aseguró a este medio Daniel Loyola, vicepresidente de la Cámara de Turismo Regional.

“No hay alojamiento de Airbnb. Y los departamentos que quedan sin reservar es porque la gente está pidiendo locuras”, agregó el representante del sector, al describir la demanda que generaron las presentaciones.

Desde el Ente Municipal para la Actividad Turística (Ematur) señalaron que la ciudad cuenta con 1.866 plazas hoteleras de referencia. Ante la falta de disponibilidad, numerosos visitantes comenzaron a buscar alternativas en otras localidades de la región y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una semana de cultura coreana en La Plata

La llegada de los seguidores de BTS también tendrá su correlato en la agenda cultural. Entre el 22 y el 24 de octubre, el Pasaje Dardo Rocha será sede de una Semana Coreana, con talleres, espectáculos musicales y propuestas gratuitas vinculadas con el K-pop y la cultura de Corea del Sur.

Con los camiones en el predio y el montaje en marcha, La Plata transita la última semana de preparativos para recibir a BTS, que llegará a la Argentina como parte de una gira internacional iniciada en abril en Corea del Sur, con presentaciones en estadios de Asia, América del Norte y Europa. Antes de desembarcar en la capital bonaerense, el tour tendrá una escala en Santiago de Chile.