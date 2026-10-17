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Video y fotos | Desde adentro: el escenario para BTS en La Plata sigue sumando estructuras en el Estadio Único

A pocos días de los recitales del 21, 23 y 24 de octubre, nuevas imágenes muestran el despliegue de estructuras metálicas y maquinaria en el campo de juego. La puesta en escena comienza a tomar forma en el estadio platense.

Por Redacción

La cuenta regresiva para la llegada de BTS a La Plata entra en una etapa decisiva. A pocos días de los recitales previstos para el 21, 23 y 24 de octubre, nuevas imágenes del Estadio Único Diego Armando Maradona permiten observar cómo avanza el armado del escenario que recibirá a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook.

Las fotografías muestran una imponente estructura metálica que ya ocupa buena parte del campo de juego. El despliegue incluye grandes torres, vigas horizontales y maquinaria pesada, en un operativo que requiere un importante trabajo técnico para ensamblar los distintos componentes de la producción.

En las imágenes también se observan grúas de gran porte y plataformas elevadoras utilizadas durante las tareas de montaje. Mientras tanto, el campo está cubierto por una superficie protectora para resguardar el césped durante los trabajos previos a los espectáculos.

Uno de los detalles que llamó la atención de los seguidores es que, por ahora, no se distinguen las pantallas laterales adicionales en las fotografías difundidas. Sin embargo, su ausencia en estas imágenes no permite confirmar cuál será la configuración definitiva de la puesta en escena.

El productor Carli Jiménez había compartido imágenes desde el interior del estadio para mostrar los preparativos y dimensionar el despliegue técnico. Según destacó, se trata de una de las producciones escénicas más grandes que se prepararon en el país.

Con los tres shows cada vez más cerca, el montaje empieza a revelar la dimensión del espectáculo que tendrá a La Plata como escenario de uno de los acontecimientos musicales más esperados por los fanáticos de BTS.

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