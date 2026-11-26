Blancos
Salentein Reserva Sauvignon Blanc: para explorar el perfil fresco y cítrico de la variedad.
Colomé Estate Torrontés: un ejemplo del costado floral y aromático de los blancos salteños.
Salentein Reserva Chardonnay: una opción para quienes buscan un blanco con más cuerpo.
Riccitelli Old Vines from Patagonia Semillón: una etiqueta patagónica para descubrir esta cepa.
Rosados
Chacra Nacha Rosé Pinot Noir: un rosado de Pinot Noir de Río Negro.
Doña Paula Estate Malbec Rosé: un rosado mendocino con aromas de violetas y moras.
Pala Corazón Blend Rosé: un corte mendocino de Garnacha y Moscatel, elaborado por Niven Wines.
Espumantes
Chandon Cuvée Brut Nature: una etiqueta para probar el estilo más seco de la selección.
Rosell Boher Brut: un ejemplo de la categoría brut.
Chandon Demi Sec: una opción de dulzor más perceptible, elaborada por el método Charmat.
Naranjos
Santa Julia El Zorrito: un naranjo de Chardonnay elaborado con uvas orgánicas de Maipú, Mendoza.
Magna Montis Torrontés Skin Contact: una forma de probar el Torrontés en una versión elaborada en contacto con sus pieles.
Bodega de la Calle Oscura Naranjo: un corte catamarqueño con predominio de Torrontés Riojano, junto con Moscatel y Criolla Chica.
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