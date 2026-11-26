En los días cálidos, el vino cambia rápido una vez servido. Un blanco que sale muy frío de la heladera puede empezar a mostrar sus aromas después de unos minutos. Un rosado que queda al sol pierde pronto la frescura del primer sorbo. Y en un espumante, la forma de la copa influye tanto en cómo se ven las burbujas como en la facilidad para percibir el perfume. Elegir qué abrir es apenas la primera decisión. Las otras dos son a qué temperatura servirlo y en qué copa.

Entre los blancos hay estilos ligeros y cítricos, variedades de perfume floral y vinos con más cuerpo. Los rosados también tienen matices: algunos son delicados y otros sostienen una fruta más intensa. A ese abanico se suman los espumantes, con distintos grados de dulzor, y los naranjos, cuyo contacto con las pieles de la uva les da una textura particular.

BLANCOS: DEL CÍTRICO AL FLORAL

El Sauvignon Blanc es una de las primeras opciones para quien busca acidez y un perfil fresco. En los ejemplares jóvenes pueden aparecer notas de pomelo, lima y hierbas, mientras que en otros predominan los aromas de frutas tropicales. Al elegir una botella, la añada y la descripción de la bodega pueden orientar hacia el estilo que se busca.

El Torrontés tiene otro registro. Sus aromas recuerdan a flores blancas, uva fresca y piel de cítricos. Ese perfume puede dar una primera impresión de dulzor, incluso en un vino seco. Vale servirlo fresco y probarlo de nuevo unos minutos después. A medida que sube la temperatura en la copa, suele ser más fácil distinguir sus notas florales.

El Chardonnay ofrece un abanico más amplio. En las versiones jóvenes y sin paso por madera pueden aparecer manzana verde, pera y cítricos. En las que tuvieron crianza en barrica, suelen cobrar protagonismo la textura y las notas de vainilla o tostado. El Semillón también merece un lugar en la selección: puede mostrar aromas delicados de fruta blanca y, con la evolución, desarrollar matices de cera y miel.

Para los blancos, se recomienda una copa con un cáliz amplio y una boca más cerrada. Su forma deja espacio para mover el vino suavemente y concentrar los aromas cerca del borde. El tallo permite sostenerla sin transmitirle de manera directa el calor de la mano.

ROSADOS: QUÉ MIRAR MÁS ALLÁ DEL COLOR

Un rosado puede ir del rosa apenas perceptible al frambuesa intenso. La tonalidad depende, entre otros factores, de la variedad y de cómo se elaboró el vino. Para anticipar cómo se sentirá en boca, conviene buscar si es seco y, cuando la etiqueta lo indique, con qué uva se hizo. El grado de dulzor y la intensidad de la fruta son características distintas.

Un rosado de Pinot Noir puede ofrecer aromas delicados de frutilla y cereza fresca. En uno de Malbec pueden aparecer notas de ciruela y frutos rojos más maduros, con una sensación más amplia en boca. También vale explorar los rosados de Garnacha, que suelen mostrar fruta roja y, según el ejemplar, un matiz de hierbas. La variedad da una pista y el estilo de cada bodega termina de definir el perfil.

La Invino I38, de líneas clásicas, es una copa que se recomienda para los rosados. Una copa de vino con tallo y cáliz mediano también cumple esa función en casa. Servir una cantidad moderada permite apreciar el color al inclinarla y seguir los cambios del vino a medida que toma temperatura.

ESPUMANTES: QUÉ DICEN LAS BURBUJAS Y LA ETIQUETA

En un brut nature el dulzor suele percibirse muy poco. Un brut también pertenece al registro seco, mientras que un demi-sec ofrece un dulzor más perceptible. Son indicaciones útiles para elegir la botella, sobre todo cuando dos etiquetas tienen una presentación parecida. Dentro de una misma categoría, la acidez también influye en cómo se percibe ese dulzor.

El método de elaboración aporta otra pista. En el método tradicional, la segunda fermentación ocurre en la botella y, según el tiempo de crianza sobre las lías, pueden aparecer notas de pan, brioche o tostado. En el método Charmat, esa fermentación se realiza en tanque y suelen destacarse los aromas de fruta fresca y flores. La etiqueta puede indicar, además, si se trata de un espumante blanco o rosado y qué variedades integran el corte.

La copa Aria 33 se recomienda para espumantes. Para el champagne, el organismo que representa a los productores de esa región francesa recomienda una copa en forma de tulipa. Su altura deja espacio para que asciendan las burbujas, mientras que el cáliz se ensancha en el centro y se estrecha en la boca para concentrar los aromas.

NARANJOS: UN BLANCO CON OTRA TEXTURA

Los vinos naranjos parten de uvas blancas cuyo jugo permanece en contacto con las pieles durante parte de la elaboración. Ese contacto permite extraer color y taninos. El resultado puede ir de un dorado tenue a un ámbar profundo y dejar una leve sensación de sequedad en las encías, parecida a la de un té bien infusionado.

Un naranjo de maceración breve puede conservar un perfil floral o frutado. Otros ofrecen recuerdos de cáscara de naranja, damasco seco o té negro. Una copa de blanco con buen espacio en el cáliz permite seguir esos cambios. Si el vino tiene bastante estructura, se puede probar primero fresco y volver a él unos minutos después, cuando gane algo de temperatura.

EL SERVICIO, PASO A PASO

1. Enfriar la botella con tiempo. Para los blancos jóvenes y rosados ligeros, entre 7ºC y 10ºC es un buen punto de partida. Los blancos con más cuerpo pueden servirse algo menos fríos, entre 10ºC y 13ºC. Para el champagne, la referencia es de 8 a 10 °C. Una frapera con agua y hielo ayuda a bajar la temperatura de manera pareja.

2. Abrir el espumante despacio. Con la botella fría, sujetar el corcho mientras se afloja el bozal. Inclinar la botella, apuntar el cuello lejos de las personas y girar desde la base hasta liberar el corcho de forma controlada. Servir en dos tandas y dejar que baje la espuma entre ambas.

3. Servir de a poco. En un blanco o rosado, un tercio de copa deja espacio para apreciar los aromas. Sostenerla por el tallo y mantener la botella a la sombra ayuda a que el vino conserve la temperatura durante más tiempo.