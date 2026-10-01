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El clima en la región

El Niño avanza y actualizan datos del último trimestre del año: menos calor y más lluvias de lo normal

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para octubre, noviembre y diciembre temperaturas medias inferiores a las habituales en buena parte del centro del país y precipitaciones por encima del promedio en varias regiones.

Temperaturas medias inferiores a las normales y una mayor frecuencia de precipitaciones, prevé el SMN para distintos sectores del país.

Por Redacción

El último trimestre de 2026 tendrá, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un escenario diferente al de los valores históricos en amplias zonas de la Argentina, en medio del avance del fenómeno de El Niño. Para octubre, noviembre y diciembre, el organismo anticipa temperaturas medias inferiores a las normales y una mayor frecuencia de precipitaciones en distintos sectores del territorio.

En el centro del país, el denominado “desvío térmico” alcanzaría a Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde existe una mayor probabilidad de que las temperaturas medias se ubiquen por debajo de los registros habituales para esta época.

El informe también señala una posible menor amplitud térmica, es decir, una reducción del rango entre las temperaturas máximas y mínimas de cada jornada. A esto se suma una menor frecuencia de temperaturas máximas muy elevadas, principalmente en la región central y el noreste argentino.

Sin embargo, el SMN aclaró que este pronóstico se refiere a valores medios para todo el trimestre, por lo que "no se descartan episodios aislados de calor intenso ni olas de calor puntuales" durante los próximos meses.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo prevé lluvias superiores a las normales en buena parte del Litoral, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el centro-sur de Cuyo, La Pampa, el oeste bonaerense y el noreste de la Patagonia.

En otras zonas, el panorama será más cercano a los parámetros habituales. El pronóstico contempla lluvias normales o ligeramente superiores a lo normal en sectores de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el centro-este de la provincia de Buenos Aires y el noroeste de la Patagonia.

El escenario previsto por el SMN comprende los meses de primavera y el comienzo del verano, en un contexto marcado por las condiciones atmosféricas asociadas al fenómeno denominado “Súper Niño”. El organismo, de todos modos, remarca que se trata de una perspectiva climática trimestral y no de un pronóstico puntual para cada jornada.
 

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