Apple rompe sus reglas: la nueva MacBook Pro ahora también se maneja con los dedos

Ampliar una foto con dos dedos, deslizar una página o tocar un botón para detener la música. Los gestos que millones de personas repiten en el celular ahora también llegan a la MacBook Pro. Apple presentó la primera versión de su notebook profesional con pantalla táctil y modificó una de las decisiones que durante años distinguieron a sus computadoras.

La renovación incluye modelos de 14 y 16 pulgadas, una pantalla PROLED XDR con tecnología OLED en tándem y los procesadores M5 Pro y M5 Max. También incorpora la Isla Dinámica, conocida por los usuarios del iPhone, y promete hasta 24 horas de autonomía. La preventa ya comenzó y las primeras entregas están previstas para el 16 de noviembre.

El lanzamiento representa un giro para la compañía. En 2010, Steve Jobs había cuestionado las pantallas táctiles verticales por la fatiga que provocaban al mantener el brazo levantado. Durante más de una década, Apple sostuvo esa separación: interacción directa con los dedos en el iPhone y el iPad; teclado y trackpad en sus portátiles.

Ahora, la empresa suma una tercera vía de control. El interés está en poder alternar entre las distintas herramientas según la tarea: escribir con el teclado, seleccionar con el trackpad y levantar la mano para ampliar una imagen o mover un elemento sobre la pantalla.

QUÉ CAMBIA EN EL USO COTIDIANO

Las primeras aplicaciones del sistema táctil son sencillas: desplazarse por una web, hacer zoom sobre una fotografía, arrastrar elementos entre ventanas o acomodar contenidos de una presentación.

Para facilitar la compatibilidad, macOS interpreta automáticamente los toques como clics del mouse. Así, muchas aplicaciones existentes pueden responder desde el inicio, mientras que los desarrolladores disponen de herramientas para incorporar gestos y funciones específicas.

Apple integró el sensor táctil dentro del panel y rediseñó la bisagra para darle mayor estabilidad. Son dos cambios importantes para esta propuesta: la respuesta al contacto y el movimiento físico de la pantalla influyen en la comodidad de uso.

Las posibilidades se amplían en las aplicaciones creativas. En Logic Pro se pueden tocar instrumentos virtuales; en Final Cut Pro, seleccionar intervalos y manipular clips; y en Pixelmator Pro, dibujar, pintar o trabajar directamente sobre una imagen.

UNA PANTALLA QUE CAMBIA MÁS QUE LOS CONTROLES

La nueva PROLED XDR utiliza dos capas de píxeles autoiluminados, una tecnología OLED en tándem que Apple ya había empleado en el iPad Pro. El objetivo es combinar mayor brillo, negros profundos y una reproducción precisa del color.

Según las especificaciones anunciadas, alcanza hasta 2.000 nits de brillo máximo y un contraste de 10.000.000:1. Al iluminar cada píxel de manera individual, también evita los halos alrededor de elementos claros sobre fondos oscuros.

Los paneles tienen superficies de 14,2 y 16,3 pulgadas, con bordes más finos y una frecuencia de actualización adaptativa de entre 10 y 120 Hz. Esto permite ajustar la fluidez de la imagen al contenido que se muestra.

La cobertura de los espacios de color P3 y Adobe RGB apunta especialmente a quienes trabajan con fotografía, diseño y video. Además, habrá una opción con acabado nanotexturizado para reducir los reflejos.

Otra novedad visible es la llegada de la Isla Dinámica, el espacio de la parte superior de la pantalla que reúne información y controles rápidos.

En la Mac permite consultar actividades en tiempo real, manejar la reproducción de música, atender una llamada o aceptar una transferencia de AirDrop. También concentra funciones vinculadas con Spotlight y Siri AI.

La incorporación del control táctil le agrega una utilidad concreta: actuar sobre esos avisos directamente con un dedo, sin cambiar de ventana.