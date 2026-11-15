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Sociedad

Más potencia para creación e inteligencia artificial

Por Redacción

En el interior, los chips M5 Pro y M5 Max apuntan a tareas profesionales, desde edición de video en alta resolución y animación 3D hasta desarrollo de software y procesamiento de inteligencia artificial.

Las configuraciones llegan hasta 128 GB de memoria unificada y 16 TB de almacenamiento. Apple destaca especialmente la posibilidad de ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño en el propio dispositivo.

La arquitectura térmica también fue rediseñada para sostener el rendimiento en un cuerpo más fino y desviar el aire caliente de la pantalla.

El equipo incorpora conectividad Thunderbolt 5 y un sistema de seis parlantes que, según la empresa, ofrece graves un 50% más profundos. La autonomía anunciada alcanza hasta 24 horas, aunque el resultado dependerá de las tareas, la configuración y las condiciones de uso.

En materia de fabricación, Apple informó que el 55% de los materiales utilizados son reciclados, con aluminio reciclado en la carcasa y cobalto reciclado en la batería.

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