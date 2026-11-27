La cercanía de las fiestas de fin de año motiva a un 80% de los consumidores a adquirir regalos durante el Black Friday que se desarrolla este viernes 27 de noviembre, registrando un gasto promedio estimado de 220 euros. Sin embargo, la ansiedad por aprovechar promociones de tiempo limitado suele atenuar las precauciones de los usuarios, una situación capitalizada por los ciberdelincuentes para ejecutar fraudes en línea.

Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) citados por la Policía Nacional, en España se registraron 45.445 incidentes de fraude digital durante 2025, lo que marca un incremento del 19% en comparación con el año anterior. En el plano internacional, la empresa de seguridad Kaspersky detectó más de 19 millones de intentos de phishing dirigidos a clientes de bancas y tiendas electrónicas entre enero y octubre de 2026, reflejando un aumento del 198% respecto al mismo tramo de 2025. Durante las dos primeras semanas de noviembre de 2026, la misma firma contabilizó 220.071 correos de *spam* vinculados a la fecha comercial, lo que representa un alza del 50,2% interanual.

En materia de suplantación corporativa, Amazon lideró las detecciones de phishing con 3,1 millones de casos registrados, marcando una suba del 411,6% frente a 2025. Detrás se ubicó Netflix con 1,36 millones de reportes (+70,5%), seguida por Apple, Shopify y Alibaba Group. De forma conjunta, estas cinco empresas abarcaron el 83,8% de las maniobras dirigidas contra servicios de suscripción y plataformas de e-commerce.

En relación con los artículos más buscados, la alta demanda de la consola PlayStation 5 junto al esperado lanzamiento del juego Grand Theft Auto VI (GTA VI) se transformó en el señuelo ideal para los ciberdelincuentes. Jesús Alcalde, cofundador y CTO de la firma Flameera, detalló que la falta de stock y las cotizaciones elevadas de reventa son aprovechadas para publicar descuentos atractivos de productos que jamás se entregan. Los delincuentes crean tiendas efímeras impulsadas por pautas publicitarias y redes sociales para cobrar antes de desaparecer, en lo que Alcalde denominó como una "pesca de arrastre".

La influencia de la inteligencia artificial y la metodología para reconocer fraudes

Según explicó Miguel López, director para el Sur de Europa de Barracuda Networks, el panorama actual se caracteriza más por la intensificación de ataques conocidos que por la aparición de técnicas inéditas, afirmando que "no es que haya ataques novedosos, lo que sucede es que se aceleran los que ya existen". A la par, el uso de inteligencia artificial permite confeccionar mensajes de phishing casi imperceptibles, crear tiendas falsas con apariencia idéntica a las reales e incluso generar deepfakes de celebridades para promocionar ofertas fraudulentas sin exigir grandes conocimientos técnicos.

Frente a este escenario, Emiliano Piscitelli, especialista en ciberseguridad y CEO de BeyGoo, aconseja aplicar el "Método PICO", el cual agrupa cuatro variables típicas en los fraudes: Pretexto, Impostor, Contexto y Oportunidad. En estos casos, los atacantes apelan a un motivo vistoso, suplantan la identidad de firmas destacadas y aprovechan el marco comercial para generar urgencia con promociones de cortísima duración o stock limitado.

Para complementar esta verificación, Piscitelli sugiere revisar la "doble P": Perfil y Precio. Al analizar el perfil comercial de un vendedor en redes sociales, se debe observar la fecha de apertura, la antigüedad de las publicaciones y el nivel de interacción con los usuarios, dado que las cuentas recientes creadas solo para engañar suelen mantener los comentarios desactivados y breve tiempo en circulación. En cuanto al precio, rebajas extraordinarias respecto del valor de mercado acompañadas por la exigencia de un abono inmediato representan un claro indicio de estafa.

Medidas preventivas y recomendaciones clave para compras en línea

Los expertos en seguridad informática advierten que la presencia del icono del candado o la sigla HTTPS en la barra de direcciones no asegura la legitimidad del sitio, ya que un dominio malicioso creado con ligeras alteraciones tipográficas o guiones puede disponer de un certificado válido. Debido a esto, se recomienda tipear directamente la dirección del comercio en el navegador o emplear sus aplicaciones oficiales, evitando ingresar mediante enlaces provenientes de SMS, correos electrónicos o redes sociales.

Al operar con tiendas desconocidas resulta fundamental averiguar su dirección física, teléfonos de contacto, políticas de devolución y reseñas de compradores anteriores, rechazando inicios de sesión con cuentas de Google o Microsoft que soliciten accesos excesivos como el control del correo electrónico. Con respecto a las pasarelas de pago, se aconseja priorizar tarjetas con opción a reclamo o plásticos virtuales de un solo uso configurados con el monto exacto de la operación.

Piscitelli advierte que nunca hay que aceptar pactar pagos por fuera de las plataformas oficiales de comercio electrónico, ya que migrar la conversación a WhatsApp o hacer transferencias directas anula cualquier mecanismo de protección ante reclamos. Igualmente, se sugiere efectuar las compras conectado a redes Wi-Fi privadas, mantener actualizado el sistema operativo y verificar los costos finales de envío.

Cómo reaccionar ante una estafa consumada

En caso de ser víctima de un engaño, el perjuicio no se limita a la pérdida económica inmediata, dado que los delincuentes pueden emplear la información sustraída para tramitar créditos, cometer nuevos fraudes o secuestrar cuentas personales.

Frente a la confirmación de un incidente, los especialistas sugieren recopilar inmediatamente todas las evidencias disponibles, incluyendo correos, mensajes, direcciones web y comprobantes. Posteriormente, se debe contactar sin demora a la entidad bancaria para bloquear las tarjetas afectadas e intentar detener la transacción.

También resulta clave modificar las claves de acceso comprometidas, habilitar la autenticación en dos pasos y ejecutar una revisión antimalware en los equipos empleados. Para finalizar las acciones de contingencia, se debe notificar a los contactos si alguna cuenta fue interceptada, comunicarse a la línea 017 de Incibe para obtener orientación y radicar formalmente la denuncia ante las autoridades pertinentes.