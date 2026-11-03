Cómo será el dispositivo de seguridad que protegerá al papa León XIV durante su visita

Entre los principales desafíos que plantea la visita del papa León XIV al país se encuentra la organización de un amplio dispositivo de seguridad, que demandará la intervención coordinada de organismos del Vaticano y fuerzas argentinas. La importancia del Pontífice en el escenario mundial, tanto para la comunidad católica como para personas de otras creencias, convierte su protección en una prioridad durante sus desplazamientos y actividades públicas.

El esquema de seguridad papal comienza con dos fuerzas que cumplen funciones diferenciadas dentro del Vaticano. La primera es la Guardia Suiza, encargada de la protección personal del Papa. Sus integrantes son reconocidos por los uniformes que utilizan en las ceremonias oficiales, aunque también desempeñan tareas de custodia vestidos de civil y acompañan al Santo Padre en sus desplazamientos.

El segundo nivel corresponde a la Gendarmería de la Ciudad del Vaticano, responsable de garantizar la seguridad del Pontífice tanto dentro de la Santa Sede como en el exterior. Entre sus atribuciones también se encuentran el control de las fronteras del pequeño Estado y las funciones policiales en su territorio.Ambos cuerpos constituyen la primera línea de protección y tienen un papel central en la custodia del Papa.

A la estructura de seguridad vaticana se sumará la participación de organismos nacionales. El tercer cordón estará integrado por fuerzas federales, entre ellas la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval. Estas instituciones tendrán a su cargo distintos puestos de control y tareas de vigilancia en las zonas vinculadas con los movimientos del Pontífice.

El tercer nivel quedará complementado por as policías locales. En ese esquema participarán la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Bonaerense y la Policía de Córdoba, de acuerdo con los lugares que formen parte de la visita. En Luján, además, se prevé la intervención de fuerzas municipales de seguridad, cuya participación fue dispuesta por las autoridades comunales.