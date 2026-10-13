Crecida del río Paraná por El Súper Niño: cuánto puede subir, cuándo llegaría el pico y el impacto en La Plata

La crecida del río Paraná genera preocupación en distintas localidades del Litoral argentino, en un contexto de lluvias abundantes asociadas al fenómeno del Súper Niño. Los pronósticos hidrológicos anticipan nuevos aumentos de nivel durante octubre, con especial atención en Corrientes, Goya y otras ciudades de la cuenca.

Según el Instituto Nacional del Agua (INA), las precipitaciones previstas sobre las zonas que alimentan al río podrían intensificar la creciente durante los próximos días. Sin embargo, no hay que confundir el pronóstico de una crecida en el Paraná con una posible inundación en La Plata: son cuencas diferentes y los efectos directos sobre nuestra ciudad dependen de otros factores meteorológicos e hidrológicos. Aunque sí la región debe estar atenta a las consecuencias de El Niño.

Lo cierto es que la crecida de los ríos en el noreste argentino vuelve a poner en foco los efectos de las lluvias asociadas al fenómeno climático. El aumento de los aportes de agua a la cuenca del Paraná llevó a la represa de Yacyretá a abrir las compuertas de su vertedero principal para afrontar el incremento del caudal, mientras los pronósticos anticipan que la tendencia creciente podría continuar durante los próximos días.

La magnitud del fenómeno se refleja en una cifra que permite dimensionar el volumen de agua que circula por la región. Para los próximos días, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) estimó un caudal afluente de entre 29.000 y 32.000 metros cúbicos por segundo. Ese volumen equivale a entre 11,6 y 12,8 piletas olímpicas por segundo, si se considera que cada una tiene una capacidad aproximada de 2.500 metros cúbicos.

En paralelo, la crecida del río Iguazú obligó a cerrar preventivamente los circuitos turísticos de las Cataratas, aunque el descenso posterior del caudal permitió anunciar su reapertura para este martes 13 de octubre. El episodio refleja la intensidad de los aportes de agua en la cuenca y la necesidad de seguir de cerca la evolución de los ríos.

La crecida del Paraná, en cifras: más de un millón de piletas olímpicas por día

El informe hidrológico de Yacyretá correspondiente al 12 de octubre indicó que el caudal afluente previsto para esa jornada rondaba los 26.300 metros cúbicos por segundo. Para los días siguientes, las proyecciones contemplaban valores de entre 29.000 y 32.000 metros cúbicos por segundo.

La entidad también informó que los aportes de agua se ubicaban por encima de los promedios históricos: un 37% durante septiembre y un 40% en lo que iba de octubre. Entre los factores que explican la tendencia se encuentran las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca y el incremento de las descargas de las centrales hidroeléctricas situadas aguas arriba.

Para dimensionar ese volumen, se puede tomar como referencia una pileta olímpica de 50 metros de largo, 25 de ancho y dos metros de profundidad promedio, con una capacidad de 2.500 metros cúbicos.

Con esa equivalencia, el caudal previsto para Yacyretá representa:

* Por segundo: entre 11,6 y 12,8 piletas olímpicas.

* Por minuto: entre 696 y 768 piletas.

* Por hora: entre 41.760 y 46.080 piletas.

* Por día: entre 1.002.240 y 1.105.920 piletas.

Se trata de una estimación matemática basada en los caudales previstos por la entidad binacional. El cálculo supone que el volumen se mantiene constante durante cada período y no significa que esa cantidad de agua se acumule en un único lugar. Además, corresponde al caudal que ingresa a Yacyretá, no a una medición uniforme para todos los tramos del río Paraná. Los valores pueden variar según las lluvias, los aportes de los afluentes y el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas.

En tanto que para un un caudal de referencia de 11.000 metros cúbicos por segundo, cifra registrado ayer con el cierre preventivo de los circuitos Superior e Inferior de las Cataratas del Iguazú, la equivalencia estimada es la siguiente:

* Por segundo: 4,4 piletas olímpicas.

* Por minuto: 264 piletas olímpicas.

* Por hora: 15.840 piletas olímpicas.

* Por día: 380.160 piletas olímpicas.

¿Puede repercutir la crecida del Paraná en La Plata?

La evolución de los ríos del noreste argentino también despierta interés en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la creciente del Paraná no implica por sí sola que vaya a producirse una inundación en La Plata, Berisso o Ensenada. Nuestra ciudad tiene una dinámica hídrica propia, condicionada por las lluvias locales, el comportamiento de los arroyos y las variaciones del nivel del Río de la Plata. El Paraná forma parte de los aportes de agua al estuario, pero para establecer un posible impacto sobre la costa bonaerense es necesario analizar también los niveles del río, los vientos y las condiciones meteorológicas locales.

Es por eso que en La Plata y sus alrededores, los principales factores de riesgo hídrico son:

- Lluvias intensas en períodos cortos: pueden provocar anegamientos y desbordes de arroyos en sectores vulnerables.

- Sudestadas: pueden elevar el nivel del Río de la Plata y dificultar el drenaje de los cursos de agua que desembocan en él.

- Suelos saturados: cuando las precipitaciones se acumulan durante varios días, disminuye la capacidad de absorción del terreno.

- Coincidencia de fenómenos: las lluvias fuertes y un nivel elevado del Río de la Plata pueden agravar las dificultades de drenaje en determinadas zonas.

El pronóstico climático del SMN para el último trimestre del año contempla una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a las normales en sectores del centro y este del país. Esa tendencia justifica mantener el seguimiento meteorológico, pero no permite afirmar que La Plata vaya a sufrir una inundación como consecuencia directa de la creciente del Paraná.

Cuándo llegaría el pico máximo del Paraná

Uno de los puntos de referencia para seguir la evolución del río es Corrientes capital. Las proyecciones difundidas el 13 de octubre indicaban que el Paraná podría alcanzar una altura de seis metros frente a esa ciudad hacia el 20 de noviembre.

La estimación debe interpretarse con precisión: se refiere a una estación hidrométrica determinada y no representa el pico máximo de toda la cuenca. La onda de crecida avanza por el río y puede alcanzar distintas localidades en momentos diferentes.

En Puerto Iguazú, el Paraná se encontraba a unos 50 centímetros del nivel de alerta, según la información difundida ese mismo día. Aunque la situación requería seguimiento, los reportes señalaban que el río todavía no había alcanzado niveles críticos en los puntos mencionados.

Los expertos aclaran que las previsiones están sujetas a cambios. La evolución de las lluvias y los aportes de agua de los próximos días será determinante para confirmar si se mantienen los valores estimados y cómo se trasladará la creciente aguas abajo.

Cuánto puede durar la creciente

Por el momento, no hay una fecha confirmada para el final de la crecida ni una duración exacta que pueda aplicarse a todo el río Paraná. El informe de Yacyretá anticipó que los caudales afluentes podrían continuar en aumento durante los días venideros, debido a las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca y a las descargas de las centrales ubicadas aguas arriba.

A su vez, la proyección de un posible pico de seis metros en Corrientes hacia el 20 de noviembre muestra que el escenario de aguas altas podría extenderse durante las próximas semanas. Sin embargo, esa fecha no permite asegurar que el río continuará creciendo hasta entonces ni que comenzará a bajar inmediatamente después. La duración dependerá de las condiciones meteorológicas, los aportes de los afluentes y la operación de los embalses. Por eso, los pronósticos hidrológicos deben actualizarse a medida que se incorporan nuevas mediciones.

En ese marco, el aumento de los caudales mantiene bajo seguimiento a distintas localidades del noreste argentino. La situación no es idéntica en todos los puntos: mientras el Paraná presenta una tendencia ascendente, el río Uruguay registra niveles elevados en sectores de Corrientes y Entre Ríos.

Puerto Iguazú y las Cataratas

El incremento del caudal del río Iguazú obligó a suspender preventivamente los circuitos Superior e Inferior de las Cataratas. El volumen superó los 11.000 metros cúbicos por segundo, el umbral utilizado para restringir el acceso a las pasarelas por razones de seguridad.

Tras el descenso paulatino del agua, la administración del Parque Nacional Iguazú anunció la reapertura de los recorridos para el martes 13 de octubre. La situación puso de manifiesto la rapidez con la que pueden cambiar las condiciones de seguridad ante las lluvias y los aumentos del caudal.

Yacyretá e Ituzaingó

La represa de Yacyretá abrió las compuertas de su vertedero principal para afrontar el incremento de los aportes de agua y atenuar los efectos de las descargas de las centrales situadas aguas arriba.

Los informes hidrológicos anticipaban nuevos aumentos del caudal afluente, en un contexto de precipitaciones previstas sobre distintas áreas de la cuenca. El seguimiento de los niveles y de las condiciones operativas de la central será importante para evaluar la evolución del escenario.

Corrientes capital

Corrientes es uno de los puntos centrales de las proyecciones sobre el Paraná. La previsión de una altura de seis metros hacia el 20 de noviembre requiere observar la evolución del nivel y su relación con los umbrales de alerta establecidos para la ciudad.

El posible pico no implica necesariamente una inundación generalizada, ya que las consecuencias dependen de las características de cada sector, la altura alcanzada y las condiciones de las zonas ribereñas.

Concordia, Paso de los Libres y otras localidades del río Uruguay

La presión hídrica también afecta a localidades vinculadas con el río Uruguay, que debe distinguirse del Paraná aunque ambos formen parte del escenario regional de lluvias.

En Paso de los Libres, el río había alcanzado los 9,14 metros, por encima de los 8,5 metros fijados como nivel de evacuación. En Concordia, Entre Ríos, registraba 11,56 metros, unos 50 centímetros por encima del nivel de alerta. Las proyecciones contemplaban una posible suba adicional. En Concepción del Uruguay, el nivel había llegado a 5,42 metros, por encima de la referencia de alerta amarilla, aunque todavía por debajo de la marca de evacuación de 6,30 metros.

Estos datos corresponden al río Uruguay y no deben confundirse con las alturas registradas en el Paraná. No obstante, permiten dimensionar el alcance regional de las crecidas asociadas a las precipitaciones.

El Niño y las lluvias: qué anticipan los pronósticos

El fenómeno de El Niño se produce por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial y puede modificar los patrones de precipitaciones en distintas regiones del planeta. Para la Argentina, el pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una mayor probabilidad de lluvias superiores a los valores normales durante octubre, noviembre y diciembre en el Litoral y otras zonas del centro del país.

Esta perspectiva aumenta la atención sobre las cuencas de los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay, pero no permite anticipar por sí sola la fecha ni la intensidad de cada episodio de lluvia o de cada crecida. La evolución de los niveles también depende de las precipitaciones efectivamente registradas, los aportes de los distintos afluentes y las descargas de las represas. Por eso, la relación entre El Niño y la creciente debe analizarse junto con los informes hidrológicos y meteorológicos actualizados.

Los informes disponibles al 13 de octubre muestran una tendencia creciente de los caudales afluentes a Yacyretá y proyecciones de aumento de los niveles del Paraná en distintos puntos de la cuenca. La referencia de seis metros hacia el 20 de noviembre corresponde a Corrientes capital y debe considerarse una estimación sujeta a actualizaciones. Tampoco existe una fecha confirmada para el final de la creciente. Su duración dependerá de las precipitaciones y de la evolución de los aportes de agua durante las próximas semanas.