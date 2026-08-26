Del “amor líquido” a las nuevas formas de vincularse

Los cambios en las relaciones afectivas y sexuales de las últimas décadas también forman parte del análisis. Licia Pagnamento, profesora de Ciencias Sociales y Salud de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP recupera el concepto de “amor líquido” del sociólogo Zygmunt Bauman para describir vínculos muchas veces atravesados por la inmediatez, la fragilidad y relaciones eventuales o prescindibles.

Las aplicaciones de citas se incorporan a ese escenario como una nueva manera de conocer personas y establecer relaciones. La especialista señala que en esos modelos de vinculación la reciprocidad y la responsabilidad pueden adoptar formas diferentes a las de relaciones que requieren más tiempo para construir confianza.

La infectóloga Silvia González Ayala incorpora además otro fenómeno observado en la práctica clínica: el denominado “favor sexual”, es decir, relaciones sexuales a cambio de determinados beneficios materiales, que complejizan las categorías tradicionales del sexo comercial.

Pagnamento propone incluso leer el fenómeno desde el concepto de “anomia” de Émile Durkheim: sociedades en las que determinadas normas colectivas pierden capacidad para orientar las conductas. Desde esa perspectiva, considera insuficiente responsabilizar exclusivamente al individuo cuando muchos jóvenes atraviesan simultáneamente precariedad laboral, incertidumbre sobre el futuro y distintas situaciones de vulnerabilidad.