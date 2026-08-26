Las mujeres jóvenes tienen mayor riesgo de contraerla

Las estadísticas también muestran que el riesgo no se distribuye de la misma manera entre hombres y mujeres. Entre los 20 y los 24 años, las mujeres presentan tasas de sífilis considerablemente superiores a las de los varones.

Para la infectóloga Silvia González Ayala, la diferencia no puede analizarse sin considerar las desigualdades de género. “Se mantiene la desigualdad entre varón y mujer. En general, el hombre es quien decide e impone el cómo”, afirma.

La infectóloga agrega que muchas mujeres comienzan sus relaciones sexuales con varones de mayor edad y, por lo tanto, con una trayectoria sexual previa más extensa y mayores posibilidades de haber estado expuestos anteriormente a una ITS.

La profesora Licia Pagnamento señala que las relaciones de poder también pueden dificultar algo aparentemente tan sencillo como negociar el uso del preservativo.

La sífilis suma otra dificultad: puede avanzar sin que la persona sepa que está infectada.

Su primera manifestación suele ser un chancro, una llaga o úlcera indolora que puede aparecer en los genitales, el ano o la boca. Esa lesión puede desaparecer espontáneamente sin tratamiento, pero eso no significa que la infección se haya curado.

En las mujeres, además, puede aparecer dentro de la vagina o en el cuello del útero y pasar completamente inadvertida. La bacteria continúa entonces avanzando y muchas pacientes consultan recién cuando aparecen manifestaciones de la sífilis secundaria.

“Muchas veces las ITS pasan desapercibidas porque no producen síntomas o estos son leves e inespecíficos”, confirma Toro.

Las consecuencias de un diagnóstico tardío pueden ser graves. Durante el embarazo, por ejemplo, la infección puede transmitirse al producto de la concepción si la madre no recibe tratamiento oportunamente.