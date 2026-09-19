El multimillonario que construyó una imagen de hombre común

Warren Buffett no construyó su popularidad en Estados Unidos solamente por su fortuna. El empresario de Omaha cultivó durante décadas una imagen asociada al sentido común, el humor y una vida austera, con un discurso que presenta las inversiones y la economía en términos comprensibles para pequeños ahorristas y trabajadores.

Uno de los episodios más recordados ocurrió durante el debate tributario de 2011 y 2012. Buffett contó que había pagado una tasa efectiva de 17,4% sobre sus ingresos imponibles, mientras que su secretaria, Debbie Bosanek, pagaba cerca de 35,8%. La diferencia se convirtió en uno de los argumentos detrás de la llamada “Buffett Rule”.

Bosanek llegó a aparecer junto a Buffett en televisión para hablar sobre la diferencia entre sus respectivas tasas impositivas. El empresario explicó que, aunque pagaba millones de dólares en impuestos, la proporción sobre sus ingresos era menor que la de su secretaria, en parte por la diferencia entre ingresos laborales e ingresos provenientes de inversiones.

El caso tuvo además repercusión política. Bosanek fue invitada por Michelle Obama al discurso sobre el Estado de la Unión de 2012, mientras que el ejemplo de Buffett y su secretaria pasó a formar parte del debate nacional sobre cuánto deberían tributar los estadounidenses de mayores ingresos.

Su personalidad también llegó al terreno del entretenimiento. En 2012, Buffett tocó el ukelele junto a Jon Bon Jovi durante un encuentro sobre filantropía. Interpretaron “Glory of Love”, de Bette Midler, en una escena que reflejó el tono informal con el que el empresario suele presentarse en público.

La música apareció también en las reuniones anuales de Berkshire Hathaway. Jimmy Buffett, el cantante de “Margaritaville” y pariente lejano de Warren, adaptó la canción para hacer una versión humorística sobre Berkshire Hathaway, mientras Warren participó en distintas actuaciones musicales frente a sus accionistas.

Ese tono informal forma parte de su personaje. Buffett suele recurrir al humor, hablar con frases sencillas y contar anécdotas sobre McDonald’s, Coca-Cola, béisbol o su vida en Omaha. Incluso sus reuniones de accionistas se transformaron con los años en un evento que atrae a decenas de miles de personas.

Su estilo también está ligado a sus hábitos personales. Compró su casa de Omaha en 1958 por US$31.500 y continuó viviendo allí durante décadas, mientras su patrimonio crecía hasta convertirlo en uno de los hombres más ricos del mundo.

Esa combinación de riqueza extraordinaria, lenguaje sencillo, humor, austeridad y cercanía con pequeños inversores explica buena parte de su popularidad. Buffett convirtió su forma de pensar sobre el dinero en una parte de su identidad pública: un multimillonario que, durante décadas, prefirió explicar cómo invierte antes que mostrar cuánto posee.