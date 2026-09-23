León XIV en Argentina: tras oficializar el feriado del 9 de noviembre, ¿qué pasará en Provincia el 11?

Luego que el Gobierno de Javier Milei confirmara que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional a raíz de la visita de León XIV a la Argentina, las expectativas en la provincia de Buenos Aires se posaron sobre el miércoles 11, día que el papa estará en la localidad de Luján, previo a su partida.

"Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas", explicó la ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva.

Lo cierto es que el Gobierno nacional es quien tiene la facultad de decretar feriados, por lo que la administración de Axel Kicillof quedó limitada en ese sentido para avanzar con esa herramienta en el territorio. Lo que sí podría hacer es decretar un asueto administrativo para los trabajadores públicos.

Por el momento lo que sí está confirmado es que el miércoles 11 será feriado en Luján. Ese día a las 10, el Sumo Pontífice celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Y una vez finalizada la misa, en la que se espera hasta 2 millones de fieles, se trasladará hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para continuar su recorrido.

En caso que Kicillof decida avanzar con un asueto administrativo, la medida regirá para trabajadores estatales, escuelas y no afectará de forma obligatoria al sector privado ni a otras actividades esenciales como las fuerzas de seguridad.