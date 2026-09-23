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Provincia busca asueto por su llegada a Luján

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa

Por Redacción

La llegada del papa León XIV a la República Argentina modificará el calendario oficial de manera excepcional. Durante una cumbre organizativa desarrollada en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, confirmó la intención del primer mandatario, Javier Milei, de declarar feriado nacional el próximo lunes 9 de noviembre en todo el territorio nacional.

Esta disposición gubernamental tiene como objetivo principal garantizar la participación masiva de los fieles en la misa central que el Sumo Pontífice brindará frente al Monumento a los Españoles, emplazado en la Capital Federal.

A la par de esta confirmación, las autoridades de la mesa chica nacional debatieron otras alternativas para acompañar el itinerario religioso.

En ese sentido, el Ejecutivo analiza un esquema especial de recesos provinciales o locales para los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre, en sintonía con las diferentes actividades papales. Estas medidas complementarias aún se encuentran bajo evaluación y serán comunicadas de manera oficial en el transcurso de las próximas semanas.

En el caso del territorio bonaerense, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, reveló: “Trabajaremos para que sea feriado en la Provincia el día miércoles 11 cuando sea la visita del Papa a Luján”.

La agenda del Papa

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre y será recibido en la Casa Rosada. Luego mantendrá encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, celebrará una misa en la Ciudad de Buenos Aires y participará de actividades con trabajadores, líderes religiosos y el Episcopado.

El martes 10 viajará a Córdoba para celebrar una misa y reunirse con representantes de la Iglesia. Por la noche encabezará una vigilia con jóvenes en Buenos Aires.

El miércoles 11 visitará un complejo penitenciario federal y luego viajará a Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica. Luego, desde Ezeiza partirá rumbo a Lima.

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