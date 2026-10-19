Los teléfonos ideales para la actividad limitada

La preocupación por el uso excesivo de pantallas entre niños y adolescentes impulsa la búsqueda de celulares con funciones restringidas. En Argentina se comercializan equipos Samsung, Motorola y Nokia que permiten limitar el acceso a redes sociales, videojuegos e internet, aunque con diferentes niveles de supervisión y precios.

El Samsung Galaxy A07, con un precio de referencia de $219.999 en su versión de 64 GB, permite utilizar Samsung Kids, una herramienta que crea un entorno infantil con aplicaciones y contactos autorizados, límites diarios y restricciones de contenido. Mediante Google Family Link también se pueden bloquear descargas, programar horarios de descanso, supervisar la actividad y consultar la ubicación del dispositivo.

Otra alternativa es el Motorola Moto G06, disponible desde aproximadamente $204.999 en su versión de 128 GB. Con Family Space y Google Family Link permite restringir aplicaciones, aprobar instalaciones, establecer límites de pantalla y administrar permisos. Los adultos pueden configurar períodos sin entretenimiento y supervisar determinadas funciones desde sus propios teléfonos.

Para quienes buscan restricciones todavía mayores aparece el Nokia 105, con precios cercanos a $100.000. Este equipo básico con teclado físico está destinado principalmente a llamadas y mensajes SMS, sin las aplicaciones habituales de Instagram, TikTok, YouTube o videojuegos modernos. Sin embargo, carece de controles parentales avanzados y seguimiento GPS remoto. Antes de comprarlo debe verificarse la compatibilidad de la versión elegida con las redes argentinas.

En Estados Unidos también existen dispositivos desarrollados específicamente para menores. El Bark Phone, con planes desde US$29 mensuales, más el costo del equipo, permite bloquear redes sociales, navegadores y videojuegos, autorizar contactos, consultar la ubicación y recibir alertas ante determinados riesgos digitales. Sus restricciones pueden adaptarse según la edad del usuario.

El Gabb Phone 4, comercializado por aproximadamente US$249,99, más un servicio mensual desde US$24,99, elimina el navegador convencional y las tiendas abiertas de aplicaciones. Incorpora llamadas, mensajes, localización GPS y administración parental. Otra alternativa es Pinwheel, cuyo servicio parte de US$17,99 mensuales, sin incluir el equipo, y permite habilitar aplicaciones individualmente, establecer horarios y ampliar progresivamente las funciones disponibles.

No obstante, estos tres servicios especializados no tienen comercialización oficial ni funcionamiento integral verificados con operadores argentinos, por lo que su utilización en el país puede presentar limitaciones técnicas y de conectividad.

Los padres también pueden transformar un smartphone convencional en un dispositivo de funciones reducidas mediante Google Family Link, disponible para Android. Por ejemplo, pueden permitir solamente llamadas, mensajes y aplicaciones educativas, bloquear redes sociales, exigir autorización para nuevas descargas y establecer 30 minutos diarios de entretenimiento, además de restringir el uso durante la noche.

La diferencia principal radica en el nivel de control: Samsung y Motorola ofrecen supervisión remota, límites configurables y herramientas de ubicación, mientras que los Nokia básicos eliminan gran parte de las distracciones al no incorporar las aplicaciones de los smartphones. Los precios relevados en Argentina son orientativos y pueden variar según el comercio, la versión y la disponibilidad.