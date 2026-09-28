Medicamentos gratis de PAMI en octubre 2026: quiénes pueden retirarlos y cómo es el trámite

PAMI mantiene un subsidio social que permite acceder a medicamentos con cobertura del 100% para afiliados que no pueden afrontar el costo de sus tratamientos. Para octubre 2026, el aumento de la jubilación mínima modifica el límite de ingresos utilizado como referencia, aunque también deben cumplirse otros requisitos.

La cobertura está destinada a afiliados de PAMI que no pueden pagar sus medicamentos ambulatorios incluso con el descuento habitual. Para acceder al subsidio social, los ingresos mensuales deben ser inferiores a 1,5 haberes mínimos. La jubilación mínima de octubre quedó establecida en $435.748,51, por lo que el límite general para solicitar el beneficio se ubica en $653.622,77.

En los hogares donde la persona afiliada o alguno de los integrantes del grupo conviviente tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite asciende a tres haberes mínimos, equivalente a $1.307.245,53. Cumplir con el requisito de ingresos, sin embargo, no garantiza automáticamente el acceso a la cobertura.

También existen condiciones relacionadas con el patrimonio. El solicitante no debe estar afiliado a una empresa de medicina prepaga ni tener más de un inmueble. Además, no puede contar con aeronaves, embarcaciones de lujo o activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Otro de los requisitos establece que no se deben tener vehículos con menos de diez años de antigüedad. Esta condición contempla una excepción para los hogares en los que alguno de sus integrantes tenga CUD.

Los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur están exceptuados de estos requisitos, aunque igualmente deben realizar la solicitud correspondiente.

Qué pasa si el ingreso supera el límite de PAMI

Existe una alternativa para quienes no reúnen las condiciones vinculadas con los ingresos o la afiliación a una medicina prepaga. PAMI permite pedir una reconsideración cuando el costo de los medicamentos indicados representa el 15% o más del ingreso previsional mensual. Por ejemplo, para una persona que cobra $800.000, ese porcentaje equivale a $120.000.

La superación de ese porcentaje no implica que el beneficio sea aprobado de manera automática. Para resolver el pedido, PAMI contempla un informe social, una escala de vulnerabilidad sociosanitaria y una revalidación médica.

Cómo hacer el trámite para obtener los medicamentos sin cargo

La modalidad para iniciar la gestión depende de la cantidad de medicamentos solicitados. Cuando se necesitan hasta cuatro medicamentos, PAMI permite realizar la solicitud de manera online. Si se requieren cinco o seis, interviene la Unidad de Gestión Local (UGL), mientras que los pedidos de más de seis medicamentos deben ser evaluados por el Nivel Central. El trámite puede ser iniciado por el propio afiliado, un apoderado o un familiar.

Entre la documentación requerida se encuentran el DNI y la receta electrónica con el diagnóstico correspondiente. En los casos en que se soliciten más de cuatro medicamentos, también debe presentarse un formulario firmado y sellado por el médico tratante.

Una vez autorizada la cobertura, los medicamentos se retiran en la farmacia con la documentación correspondiente. Para las recetas electrónicas, PAMI establece que se debe presentar el DNI y la credencial. El retiro también puede quedar a cargo de un familiar o de una persona de confianza.

Otras coberturas de medicamentos de PAMI

El subsidio social no es la única vía para obtener medicamentos con cobertura total. PAMI también contempla prestaciones específicas para medicamentos oncológicos, que cuentan con cobertura del 100%, y para la medicación vinculada con una discapacidad declarada, mediante los trámites correspondientes.

Por este motivo, antes de iniciar la gestión, es necesario determinar qué tipo de cobertura corresponde al tratamiento y cuál es el procedimiento indicado por PAMI.