Peregrinación a Luján: horarios, recorrido, clima y una multitud a pie

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. La tradicional caminata volverá a reunir a una multitud de fieles en el trayecto que une el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, con la Basílica, y contará con un amplio operativo de asistencia, seguridad y transporte.

La Municipalidad de Luján estima que más de un millón de personas llegarán a la ciudad durante el fin de semana. Para acompañar la convocatoria, distintos organismos provinciales, equipos municipales y voluntarios coordinarán la atención de los peregrinos, el ordenamiento del tránsito y los servicios de apoyo.

La salida oficial de la Imagen Peregrina está prevista para el sábado a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150. El operativo de asistencia e hidratación comenzará dos horas antes, a las 8.

Aunque el recorrido completo tiene cerca de 60 kilómetros, no es obligatorio realizarlo en su totalidad. Los participantes podrán incorporarse en distintos puntos del camino, de acuerdo con sus posibilidades, para completar una parte del trayecto hacia Luján.

LAS MISAS Y LA CELEBRACIÓN CENTRAL

Las celebraciones religiosas acompañarán la llegada de los caminantes durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. La misa de la Arquidiócesis se realizará el sábado a las 23.30, mientras que durante la madrugada habrá celebraciones a la 1, 2.30, 4 y 5.30.

La misa central será el domingo 4 de octubre a las 7, frente a la Basílica, en la Plaza Belgrano. Ese será uno de los momentos principales de la convocatoria, tras una noche en la que los peregrinos irán completando el recorrido desde distintos puntos del oeste bonaerense.

A lo largo del trayecto habrá hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos y puestos para proveer agua y alimentos. El dispositivo también incluirá efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil y puntos de reciclaje.

Durante las dos jornadas se prevé la participación de unos seis mil voluntarios, que asistirán a los caminantes en diferentes sectores del recorrido. La coordinación del operativo involucra a las áreas bonaerenses de Seguridad, Salud y Desarrollo de la Comunidad.

Trenes Argentinos anunció servicios adicionales entre Moreno y Luján para acompañar el movimiento de pasajeros durante la peregrinación y facilitar el regreso.

El sábado se incorporarán 16 frecuencias complementarias desde Moreno hacia Luján y 14 en sentido inverso. Para el domingo, cuando se espera un importante flujo de pasajeros por la desconcentración, se sumarán 12 servicios desde Moreno y otros 14 desde Luján.

El esquema busca reforzar una de las principales alternativas de transporte para quienes se acerquen a la caminata o necesiten regresar luego de llegar a la Basílica.

EL CLIMA, QUÉ LLEVAR Y CÓMO PREPARARSE

Desde el Santuario recomiendan llevar una mochila liviana y utilizar zapatillas cómodas, ya usadas, para reducir el riesgo de ampollas. También aconsejan sumar medias de repuesto, agua y alimentos fáciles de transportar, como frutos secos o barras de cereal.

El equipo básico incluye protector solar, gorra, anteojos de sol y abrigo para la noche y la madrugada. Se sugiere, además, llevar curitas y vaselina para las zonas de roce, documentación, dinero en efectivo y un celular cargado, preferentemente con un cargador portátil.

Las recomendaciones también apuntan a descansar antes de la salida, caminar acompañado y prestar atención a las señales de cansancio o malestar. Los puestos sanitarios y de asistencia estarán disponibles durante el recorrido para atender a quienes lo necesiten.

Por seguridad, los peregrinos deberán respetar el camino habilitado, mantenerse dentro de las zonas establecidas y evitar caminar por las vías del tren. La posibilidad de sumarse en diferentes puntos permite adaptar la participación a las condiciones de cada persona.

Se espera una inestabilidad desde la madrugada y las primeras horas de la mañana, con grandes probabilidades de lluvias y tormentas de variada intensidad, siendo algunas potencialmente fuertes.

Cabe destacar que en la Provincia rige una alerta Amarillo por tormentas para la zona centro y norte del territorio bonaerense. Los pronósticos contemplan: "Lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes". En ese sentido, se esperan nieblas y temparturas que oscilarán entre los 10º y los 12º.