Premio Nobel de Química 2026, para "uno de los mayores misterios"

Henri B. Kagan y Kenso Soai ganaron el Premio Nobel de Química este miércoles por su descubrimiento de efectos no lineales y de la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica. La Real Academia Sueca de Ciencias anunció al ganador en Estocolmo.

Al explicar los motivos que llevaron a tomar esta decisión, el jurado remarcó que sus descubrimientos contribuyeron a resolver “uno de los mayores misterios de la química”: cómo se puede crear la homochiralidad, propiedad por la cual todos los seres vivos utilizan un solo tipo de orientación espacial para construir sus moléculas esenciales. El comité además destacó en un comunicado que "sus descubrimientos han desempeñado un papel determinante para los químicos que diseñan reacciones destinadas a la fabricación de productos farmacéuticos".

Kagan, nacido en Francia, está afiliado a la Université Paris-Sud en Orsay, Francia, y Soai, de 95 años y nacido en Japón, a la Universidad de Ciencias de Tokio. La llamada "reacción de Soai" debe su nombre al experimento del científico.

El año pasado, se premió a tres científicos por el desarrollo de nuevas estructuras moleculares que pueden atrapar enormes cantidades de gas en su interior, sentando las bases para la posible extracción de gases de efecto invernadero de la atmósfera o para recolectar humedad en entornos desérticos.

El anuncio de los premiados con los Nobel este año comenzó con el de Medicina, otorgado el lunes a tres científicos cuyo trabajo condujo a una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar el funcionamiento del cerebro. El premio de Física, revelado ayer martes, reconoció los esfuerzos de un científico para desmitificar un grupo raro de neutrinos. Está previsto que el galardón de Literatura se anuncie mañana jueves, un día antes del de la Paz. El Premio Nobel Memorial de Ciencias Económicas se dará a conocer el lunes.

Cabe destacar que la dotación del premio este año es de 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares), ya sea para una persona, un pequeño grupo de galardonados o una organización.