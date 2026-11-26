Un operativo se realizó esta mañana en el barrio porteño de Palermo por chispas y humo en una formación del Tren Mitre y las autoridades abocadas al procedimiento evacuaron a la totalidad de los pasajeros a bordo. El hecho sucedió este jueves entre las estaciones de Colegiales y Carranza, sobre la calle Ciudad de la Paz al 100, momento en el que dentro de la formación había más de 200 pasajeros.

En el lugar trabajó personal del SAME, efectivos de la Policía, sumado a dos dotaciones, una de Belgrano y una de Chacarita, y dos unidades del Grupo Especial de Rescate. En tanto, trascendió que los chispazos se habrían producido debajo de la formación por el arrollo de una chapa, que produjo el desperfecto eléctrico, confirmaron a este medio.

"La Guardia se encuentra realizando una inspección y aguardando la interrupción del suministro energético para proceder a la extinción y evacuación", detallaron.

El comunicado de Trenes Argentinos

Más tarde, Trenes Argentinos comunicó que el servicio de la línea Mitre se encontraba interrumpido en sus tres ramales -Tigre, Suárez y Bartolomé. Mitre- desde las 6.30 como consecuencia de una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica. El suceso se produjo luego de que una formación arrollara una chapa entre las estaciones Colegiales y Carranza y se produjera el desperfecto eléctrico.

En el lugar del incidente se encuentran trabajando en la evacuación de la formación personal de Trenes Argentinos, bomberos y el SAME. Las causas de la presencia del objeto sobre el tendido de vías son materia de investigación.

Personal de la empresa se encontraba trabajando para subsanar el inconveniente y restablecer la prestación lo antes posible.

Operativo con 219 pasajeros evacuados

Por su paqrte, Alberto Crescenti, titular del SAME, dialogó con los medios de comunicación y confirmó que el operativo finalizó con 219 pasajeros evacuados. "Tres pasajeros sufrieron ataques de pánico, que ya están recuperados", detalló y sumó que "no hay patologías de urgencias".

Asimismo, aclaró que se tardó en evacuar al tren debido a que las autoridades debían esperar a la confirmación de que el tercer riel estaba cortado: "No tenemos que ser nosotros una de las víctimas".

Se informó que los médicos asistieron a su vez 16 pasajeros en el lugar, sin traslados. Participaron 50 móviles de SAME, 114 agentes en total, y en 35 minutos de operativo se logró la evacuación en orden y en calma junto a Policía, Bomberos, Grupo Especial de Rescate (GER) y Transito de la Ciudad.