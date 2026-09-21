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Truco casero: por qué aconsejan rociar con vinagre blanco el inodoro

Se trata de un producto puede convertirse en un aliado para la limpieza del baño gracias a la acción del ácido acético. Rociarlo en la base del inodoro ayuda a remover depósitos minerales, manchas y residuos acumulados, aunque hay una advertencia fundamental que se debe tener en cuenta. Los 5 pasos del procedimiento

Usar vinagre alrededor del inodoro... ¿para qué sirve el truco casero?

Por Redacción

El vinagre es uno de esos productos que, además de estar presente en la cocina, tiene múltiples usos dentro del hogar y hay varios trucos caseros que lo incorporan en sus procedimientos de aplicación. Uno de los más conocidos está relacionado con la limpieza, especialmente en espacios como el baño.

Entre las prácticas recomendadas se encuentra rociar vinagre blanco alrededor del inodoro, principalmente en la zona exterior de la base. Allí suelen quedar pequeñas salpicaduras, humedad, polvo y distintos residuos que, con el paso del tiempo, pueden generar manchas y olores desagradables.

La razón por la que el vinagre puede ayudar en esta tarea está en uno de sus componentes principales: el ácido acético. Debido a su carácter ácido, permite aflojar depósitos minerales, suciedad adherida y determinadas manchas que se forman sobre las superficies. Los ácidos suaves, como el presente en el vinagre blanco, suelen utilizarse para combatir marcas provocadas por la cal y el sarro, especialmente en lugares que están en contacto frecuente con el agua.

Paso a paso: cómo usar vinagre en la base del inodoro

El procedimiento para aplicar este truco casero es sencillo y se hace en sólo5 pasos:

1- Retirar la suciedad visible: quitar previamente el polvo y los residuos que se encuentren alrededor de la base del inodoro.
2- Aplicar vinagre blanco: rociar el producto sobre la base exterior del inodoro.
3- Dejar actuar: esperar entre 10 y 15 minutos para que el vinagre pueda actuar sobre los residuos minerales y las manchas.
4- Frotar la superficie: utilizar un paño limpio o un cepillo suave para remover la suciedad.
5- Secar: pasar un paño y dejar la superficie seca para completar la limpieza.

La advertencia clave: nunca mezclar vinagre y lavandina

Existe una precaución fundamental al momento de utilizar vinagre para limpiar el baño: nunca debe mezclarse con lavandina ni con productos que contengan hipoclorito de sodio.

La combinación de un producto ácido, como el vinagre, con lavandina puede provocar la liberación de gas cloro. Este compuesto puede irritar los ojos, la garganta y las vías respiratorias y, ante exposiciones prolongadas, generar problemas respiratorios severos. Por este motivo, los organismos sanitarios desaconsejan combinar productos de limpieza y recomiendan utilizar la lavandina exclusivamente de acuerdo con las indicaciones de su etiqueta.

Si se decide limpiar el inodoro con vinagre, debe hacerse de manera independiente y sobre superficies que no tengan restos recientes de lavandina. También es conveniente mantener el baño correctamente ventilado mientras se realiza la limpieza.

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