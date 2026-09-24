A la caza de Uber y Didi: secuestran autos en La Plata tras el reclamo de los taxistas

Tras la movilización y los piquetes que ayer llevaron adelante los taxistas de La Plata en contra de los choferes de aplicaciones como Uber, Didi y Cabify, el municipio se comprometió a realizar más controles. De hecho esta mañana agentes comunales salieron a la "caza" de estos autos particulares que realizan viajes sin permiso mediante aplicaciones en la zona de 1 y 44.

Según pudo comprobar EL DIA, se secuestran vehículos y se les puso la faja, mientras los taxistas celebraban las acciones. En esa zona de la Estación de Trenes, se detuvieron a varios autos que transitaban cerca de las 9 de la mañana, y se les solicitaba la documentación pertinente. Pero hubo casos en los que detectaron que se encontraban trabajando realizando viajes pedidos por apps, por lo que procedieron a los secuestros y fueron llevados por las grúas.

En ese marco, testigos aseguraron a este diario que más temprano, taxistas habrían intentado hacer "justicia por mano propia" deteniendo a un "Uber moto", a quien, según denunciaron, lo habrían golpeado. De todas formas se vivieron momentos de extrema tensión.

Controles en La Plata contra los choferes de Uber y Didi, tras el reclamo de los taxistas (Adrián Sosa)

Marcha y piquetes de taxistas

Cabe recordar que, como se informó ayer, los manifestantes realizaron cortes y piquetes en 1 y 44, la Terminal por calle 42, la Estación de Trenes, El Bingo, Plaza Italia y Plaza San Martín. En algunos puntos hubo quema de neumáticos y se registraron demoras para circular. Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en diagonal 80 y 115, donde el corte coincidió con el ingreso de alumnos a los colegios. Hubo discusiones entre manifestantes y automovilistas que intentaban atravesar la zona.

La protesta fue impulsada por choferes de distintas paradas y contó con el acompañamiento de sindicatos y organizaciones del sector. Tras los cortes, los taxistas recorrieron las calles de la Ciudad y se dirigieron al Palacio Municipal para entregar un documento y solicitar una reunión con funcionarios, quienes prometieron mayores controles en las calles platenses, tal como ocurre este jueves.

Los taxistas sostienen que el reclamo no apunta al uso de aplicaciones por parte de vehículos habilitados, sino a los particulares que trabajan mediante plataformas sin cumplir las exigencias municipales. El conflicto tiene antecedentes desde hace varios años y llegó al Concejo Deliberante. Durante 2025 y 2026 fueron presentados proyectos para establecer un marco regulatorio para Uber, DiDi y Cabify, mientras taxistas y remiseros reclaman que las plataformas y sus vehículos cumplan requisitos similares a los del transporte tradicional.

En paralelo, el sector denuncia una caída de los viajes y de las recaudaciones. La discusión involucra a taxis, remises, plataformas y conductores particulares y plantea al Municipio el desafío de definir cómo controlar y regular una actividad que continúa creciendo en la Ciudad.

EL BOOM DE LOS AUTOS ALQUILADOS

Mientras tanto, el alquiler de autos para trabajar con aplicaciones de transporte se convirtió en un negocio en expansión en Argentina. Según datos difundidos por una empresa privada, unas 10.000 unidades son utilizadas actualmente por conductores mediante este tipo de esquema.

La cifra se ubica frente a una estimación de 150.000 conductores vinculados a aplicaciones. La proporción es de aproximadamente 6,7%, aunque la empresa que difundió el dato la ubicó cerca del 10%. El modelo permite acceder a un vehículo sin comprarlo. La firma encargada de llevar adelante esta explotación ofrece unidades 0 kilómetro y se hace cargo de gastos como seguro, patente y mantenimiento, mientras que el conductor afronta principalmente el combustible. En algunas modalidades también existe la posibilidad de adquirir el vehículo después de un período de alquiler.

Los valores varían según el auto y el proveedor. De acuerdo con las ofertas relevadas, los alquileres parten de alrededor de $280.000 semanales y pueden llegar a $380.000, lo que en este último caso representa unos $1,52 millones mensuales.