El intendente Julio Alak también brindó un mensaje durante la cena anual solidaria, en vísperas del aniversario de la Ciudad, en el que destacó la importancia de la labor comunitaria y de los clubes barriales.

A la vez, coincidió con Kicillof en la necesidad de recuperar el protagonismo de La Plata. Así, respaldó la importancia de que los mandatarios vivan en la Ciudad. “Muchos tomaron a la Ciudad como un lugar de tránsito. Vivir en Buenos Aires, vivir en otros lugares, viajar a La Plata, pensar que la capital había que mudarla a Mar del Plata o llevarla a otros lugares”, sostuvo.

Por otra parte, destacó el compromiso de la Fundación con la comunidad y la ayuda “principalmente a los clubes de barrio, que son una de las prioridades máximas y lo hace desde la base para fortalecer a la comunidad”, dijo. En ese sentido, consideró que esas entidades están en proceso de recambio dirigencial y fortalecimiento institucional tras la pandemia.

Luego, recordó los ejes de trabajo de la Fundación, desde la prevención de las adicciones hasta la promoción de la educación. Así, valoró los cursos de formación, los programas de recuperación y la construcción de una sede para abordar la problemática.

Finalmente, agradeció a los asistentes: “Yo quiero destacar el aporte de todos ustedes que están haciendo esta noche a la Fundación Florencio Pérez. Gracias por ser tan buenos vecinos que contribuyen con la Fundación”.