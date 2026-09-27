Alerta amarillo en La Plata: calles anegadas, rayos y cortes de luz en distintos barrios

La tormenta que llegó a La Plata durante este domingo y, con el alerta amarillo vigente por tormentas, comenzó a dejar distintas complicaciones en varios barrios de la ciudad. Intensas lluvias, actividad eléctrica, rayos, calles anegadas y cortes de luz forman parte de las postales que se repiten desde la mañana.

Uno de los principales inconvenientes se registra con el suministro eléctrico. Vecinos de distintos sectores de la zona norte aseguran que permanecen sin luz desde antes de las 11 de la mañana, en medio de una jornada marcada por una fuerte actividad eléctrica.

Los reclamos se concentran en sectores de Gonnet, City Bell y Villa Castells. Entre los puntos mencionados aparecen el centro de City Bell, las inmediaciones de 466 y 21 y diferentes calles de Villa Castells.

Pero los problemas no se limitan a la zona norte. También vecinos de distintos sectores del casco urbano platense denunciaron cortes de energía y complicaciones vinculadas con la tormenta, mientras las precipitaciones continúan y el cielo permanece cubierto.

Calles anegadas y agua acumulada en el casco urbano de La Plata

La cantidad de agua caída en pocos minutos también generó anegamientos y acumulación de agua en calles de distintos barrios. Las primeras imágenes y videos enviados por vecinos muestran sectores donde el agua comenzó a cubrir parte de las calzadas y a dificultar la circulación.

"Así está la zona de 59 y 24, en el casco urbano. En esta esquina no hay sumideros (sólo una boca de registro, que está anegada, como se puede ver en una de las fotos). Se pidió sumideros numerosas veces a lo largo de los años. Así es la preparación para las inundaciones", dijo un vecino del casco urbano enojado a EL DÍA durante el mediodía de este domingo.

La situación puede complicarse especialmente en aquellas zonas donde la intensidad de la lluvia supera momentáneamente la capacidad de absorción del sistema de desagües. Por eso, desde distintos puntos de la ciudad se mantienen los reclamos y la atención puesta en la evolución del temporal.

La tormenta también estuvo acompañada por varios rayos que pudieron observarse y escucharse en diferentes sectores de La Plata, sumando un elemento más a una jornada meteorológicamente complicada.

Cortes de luz y reclamos a EDELAP

Uno de los principales reclamos de los vecinos está relacionado con la falta de suministro eléctrico. En algunos sectores aseguran que el corte se produjo durante la mañana y que, pese al paso de las horas, el servicio todavía no había regresado.

EDELAP informó que "Se ha detectado una anomalía en el servicio de la zona, las cuadrillas técnicas ya están trabajando en la normalización", informaron en un escrito a EL DÍA. Hasta el momento, no se conoció las causas concretas de las interrupciones ni un horario estimado para la restitución del servicio en los sectores afectados.

La intensidad de la tormenta y la actividad eléctrica podrían haber generado inconvenientes en distintos puntos de la red, aunque cualquier desperfecto deberá ser confirmado por la empresa distribuidora.

Qué dice el alerta amarillo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por tormentas para La Plata y la Región. El escenario previsto contempla tormentas de variada intensidad, algunas que podrían ser fuertes, acompañadas por abundante lluvia en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Ante este panorama, se recomienda evitar circular innecesariamente durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta, permanecer en lugares seguros y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Mientras tanto, La Plata atraviesa un domingo pasado por agua, con vecinos que continúan enviando imágenes de calles anegadas, rayos y barrios sin electricidad. La evolución del temporal y la respuesta de los servicios serán claves durante las próximas horas.