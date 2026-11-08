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La Región

Alerta por otro murciélago en La Plata: apareció en una casa de Sicardi y preparan un nuevo protocolo

Por Redacción

Un nuevo hallazgo de un murciélago en una vivienda de La Plata volvió a encender la preocupación por la posible circulación de rabia en la Ciudad. Esta vez, el episodio ocurrió en Sicardi, donde una vecina encontró al animal dentro de su casa. Ante la situación, las autoridades ya preparan un nuevo protocolo de actuación para intervenir en el sector.

El caso se conoce apenas después del operativo antirrábico que la Municipalidad desplegó en El Mondongo, tras confirmarse que un murciélago encontrado en la zona de 65 y 115 estaba infectado con rabia.

Al igual que en aquella oportunidad, la intervención contempla la actuación del área de Zoonosis y la aplicación de medidas preventivas para evitar posibles contagios. El procedimiento podría incluir un relevamiento de las viviendas cercanas y la vacunación antirrábica de perros y gatos del barrio.

La aparición de otro ejemplar en una casa particular vuelve a poner el foco sobre la presencia de estos animales en distintos sectores de La Plata, especialmente durante la primavera, cuando aumenta su actividad.

La prevención, en el centro de la preocupación

El antecedente más reciente fue el operativo realizado en El Mondongo, donde los equipos municipales llevaron adelante recorridas puerta a puerta en el área delimitada por las calles 116 y 3, y 62 y 66. Además, instalaron un puesto de vacunación gratuita para mascotas en la rambla de 1 y 64.

La recomendación sanitaria es mantener al día la vacuna antirrábica de perros y gatos, que debe aplicarse desde los tres meses de edad y renovarse anualmente durante toda la vida.

Mientras se organiza el nuevo protocolo para Sicardi, el episodio vuelve a generar inquietud entre los vecinos y refuerza la importancia de actuar con precaución ante la presencia de murciélagos.

Desde las autoridades sanitarias recomiendan no tocar ni manipular estos animales, incluso si están muertos o parecen no poder volar. Ante un hallazgo, se debe dar aviso a Zoonosis para que intervenga y determine los pasos a seguir.

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