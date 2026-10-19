Alquileres: los contratos que ajusten por ICL serán más caros a partir de noviembre

A pocos días del inicio de noviembre, el mercado inmobiliario de La Plata vuelve a analizar minuciosamente las planillas de ajuste de los contratos de alquiler vigentes. En un escenario signado por la desaceleración gradual de la inflación y una oferta estabilizada de propiedades en la ciudad, la brecha entre los diferentes indicadores de actualización genera atención entre inquilinos, propietarios y profesionales del sector locativo platense.

Las cifras conocidas para el penúltimo mes del año ratifican una tendencia firme: mientras las actualizaciones directas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestran guarismos contenidos, el Índice para Contratos de Locación (ICL) elaborado por el Banco Central (BCRA) se mantiene por encima de la inflación general al momento de calcular el nuevo valor del alquiler.

Según los datos de actualización calculados mediante el IPC oficial del INDEC, los contratos que deban renovar sus montos durante noviembre tendrán porcentajes inferiores a los de meses precedentes. Para aquellos acuerdos que fijaron revisiones bimestrales, el incremento alcanzará un 3,63%. En los contratos con esquema trimestral, la suba será del 5,81%, mientras que las correcciones cuatrimestrales se ubicarán en un 7,82%. Por su parte, el ajuste semestral atado directamente al IPC cerrará el período con un aumento cercano al 12,8% (casi un 13%).

Dichas cifras reflejan una moderación constante respecto de las mediciones del primer semestre y otorgan previsibilidad a las familias de la región. Sin embargo, el panorama exhibe diferencias marcadas para quienes ajustan sus valores mediante el ICL.

El ICL es un indicador elaborado a diario por el Banco Central que pondera en partes iguales la evolución de la inflación (IPC) y la variación de las remuneraciones de los trabajadores formales (RIPTE). Debido a la estructura de cálculo y al arrastre estadístico de períodos anteriores, la curva de este índice presenta un comportamiento diferido y más lento en desacelerar respecto del costo de vida mensual.

En consecuencia, los contratos de alquiler en La Plata que actualizan en noviembre bajo el formato del ICL tendrán un incremento superior a los medidos por la inflación pura. En las actualizaciones semestrales por ICL, el aumento asciende al 15,8%, superando en tres puntos porcentuales al 12,8% registrado por el IPC para un lapso idéntico.

Esta disparidad genera un fenómeno evidente en la plaza local: aquellos inquilinos con contratos amparados en la ley previa o que acordaron la utilización del ICL afrontarán un salto porcentualmente mayor al de quienes pactaron sus ajustes en función de la inflación directa medida por el INDEC.

Precios de referencia y oferta en la Ciudad

En paralelo a los mecanismos de ajuste en los contratos en marcha, los valores de inicio para las propiedades que salen al mercado en el casco urbano y zonas de influencia se mantienen estables.

La amplia oferta disponible frena las pretensiones de subas iniciales desmedidas y consolida un punto de equilibrio entre las pretensiones de los propietarios y las posibilidades de los inquilinos.

En el mercado platense actual, los departamentos de un dormitorio cotizan entre los $450.000 y $580.000 mensuales, según ubicación, expensas y categoría del edificio. En tanto, las unidades de dos dormitorios (tres ambientes) oscilan entre los $600.000 y $800.000 mensuales, según distintas fuentes consultadas.

Martilleros y operadores del sector señalan que las actualizaciones trimestrales y cuatrimestrales por IPC han ganado preferencia en los nuevos contratos por su previsibilidad. No obstante, al llegar noviembre, los contratos que aplican el ICL volverán a dejar en evidencia que el índice del BCRA se ubica por encima del IPC, representando un esfuerzo presupuestario adicional para las familias inquilinas de la ciudad.