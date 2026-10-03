Amplio apagón de Edelap en la zona del Hospital de Niños de La Plata y los vecinos explotan de bronca

Los vecinos del Hospital de Niños y del Parque Saavedra denunciaron un amplio corte de luz de Edelap que se prolonga desde anoche y que causó múltiples inconvenientes. Por su parte, la distribuidora dio explicaciones con respecto al cese el suministro eléctrico en la zona.

Según coincidieron los usuarios, el faltante de energía llevaba más de 12 horas después de que a eso de las 22 horas del viernes distintos barrios adyacentes al Parque quedaran literalmente a oscuras.

Uno de los puntos problemáticos era el barrio lindero al Hospital de Niños, en donde este sábado los vecinos amanecieron a la luz de las velas producto del extenso corte. Uno de los problemas apuntados por los afectados era la falta de alumbrado público, lo que complicó el tránsito sobre la calle 14 de 64 a 68. Cabe remarcar que allí se realiza la obra del Parque Saavedra y por lo tanto se achicó la calzada, por lo tanto la calzada presenta márgenes más angostos de circulación.

"Sin semáforos y sin las luminarias encendidas había que marchar a paso de hombre para no engancharse con la media sombra que bordea la obra de la plaza", relató un automovilista después de que anoche tuviera que transitar por la zona.

Sin embargo, también se registraron reclamos desde los hogares de la zona. "En 66 entre 14 y 15 estamos sin luz desde anoche. Esperamos que Edelap nos devuelva pronto el servicio", reclamaron frentistas de la avenida que anoche se fueron a dormir en la oscuridad y que esta mañana seguían en iguales condiciones.

Por su parte, Gabriel, de 67 entre 16 y 17 contó que "estamos sin luz desde las 22 horas y por el momento Edelap no nos dio ninguna respuesta".

Asimismo, una usuaria 65 entre 14 y 15 una usuaria, Lorena Andreone, expresó: "Quiero exponer que estoy sin luz desde las 22. Ya va casi media jornada que seguimos sin electricidad en los hogares ¿Hasta cuándo?".

El apagón era de tal magnitud que se extendía hasta calle 9, otro barrio cercano al Parque Saavedra. "Nosotros estamos sin luz desde anoche y me gustaría saber hasta qué hora vamos a estar así", manifestó a media mañana del sábado una usuaria de 9 entre 66 y 67. "Reclamamos a Edelap pero hasta ahora seguimos con este problema", lamentó.

El cese del servicio de energía de Edelap se ampliaba hasta el área de 7 y 68. Así lo reportó otro usuario platense que se identificó como Ricardo. "Afecta a toda la zona. No sólo estamos complicados en casa sino que no andan los semáforos. Llueve, hay calzada resbaladiza. Es decir, estos es un peligro", advirtió.

En la misma sintonía se manifestó un usuario de 7 y 66 (Plaza España). "Esta mañana nos cortaron la luz y no sabemos lo que pasa. Edelap no te da bolilla", señalaron.

En el marco de los reclamos y la bronca de los afectados, la empresa Edelap informó que "la empresa trabaja en desagotar una cámara subterránea inundada para normalizar el suministro en la zona afectada.