Anses cuándo cobro: el calendario de pago de hoy jueves 17 de septiembre de 2026

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este jueves 17 de septiembre continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo.

Se aclaró que todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,11 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 7 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos concluidos en 7.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos terminados en 5.