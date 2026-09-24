Anses cuándo cobro: el calendario de pagos de este jueves 24 de septiembre

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este jueves 24 de septiembre continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,11 por ciento, y aquellos de la Prestación por Desempleo.

Este es el cronograma completo:

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 4 y 5.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos concluidos en 4 y 5.

Paso a paso, cómo consultar fecha y medio de cobro

Estos son los pasos que hay que seguir para consultar la fecha y el medio de cobro de Anses:

1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.

2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.

3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.

4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas