Anses cuándo cobro: el calendario de pagos de este jueves 24 de septiembre

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este jueves 24 de septiembre continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,11 por ciento, y aquellos de la Prestación por Desempleo.
Este es el cronograma completo:
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 4 y 5.
Prestación por Desempleo
Titulares con documentos concluidos en 4 y 5.
Paso a paso, cómo consultar fecha y medio de cobro
Estos son los pasos que hay que seguir para consultar la fecha y el medio de cobro de Anses:
1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.
2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.
3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.
4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas
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