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Jubilaciones, pensiones y AUH

Anses cuándo cobro: el calendario de pagos de este jueves 24 de septiembre

Por Redacción

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este jueves 24 de septiembre continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,11 por ciento, y aquellos de la Prestación por Desempleo.

Este es el cronograma completo:

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 4 y 5.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos concluidos en 4 y 5.

Paso a paso, cómo consultar fecha y medio de cobro

Estos son los pasos que hay que seguir para consultar la fecha y el medio de cobro de Anses:

1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.

2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.

3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.

4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas

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