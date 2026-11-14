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Semana de la música

Arranca la agenda del aniversario de La Plata

Este sábado, desde las 19, homenaje a Mercedes Sosa en las escalinatas de la Catedral con figuras del ámbito nacional
La catedral dará el marco al homenaje a la “negra” sosa / EL DIA

Por Redacción

Este sábado se pondrá en marcha la agenda artística de los festejos por el 144 aniversario de La Plata con el homenaje a Mercedes Sosa en las escalinatas de la Catedral a cargo de reconocidos cantantes.

El comienzo de las celebraciones se enmarcan en la “Semana de la Música”, un programa que en 2025, su año inaugural convocó a más de 200 mil personas. Ahora, la iniciativa regresa con las presentaciones de Los Palmeras, Chango Spasiuk, Dillom, Nahuel Pennisi, Javier Malosetti, Milena Salamanca, La Cumparsita, Etiqueta Negra y Emiliano Brancciari, entre otros artistas nacionales y locales.

Según se informó, la apertura que tendrá lugar este sábado a las 19 en las escalinatas del templo mayor platense. Estará a cargo de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Ligia Piro, Chango Spasiuk, Emiliano Brancciari y Milena Salamanca, bajo la dirección musical de Popi Spatocco y bajo el título: “Traigo un pueblo en mi voz”. Allí se le rendirá tributo a la cantante que es un ícono de la música popular argentina. El evento tendrá la conducción de Lalo Mir.

Las propuestas tendrán lugar desde este sábado al domingo 22 con espectáculos de folclore, rock, tango, jazz, música clásica y ritmos emergentes en distintos espacios de la ciudad.

El plato fuerte será el jueves 19 de noviembre, en Plaza Moreno. El escenario brillará con Los Palmeras, Dillom, La Cumparsita, un emotivo homenaje al Indio Solari a cargo de Etiqueta Negra, y las bandas ganadoras del festival La Plata Rock.

Por otro lado, el martes 17 de noviembre el Coliseo Podestá celebrará sus 140 años con una gala lírica que recuperará la ópera El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, con la que el teatro abrió sus puertas en 1886.

En tanto que como parte del mes aniversario, el domingo 15 a las 17 se inaugurará la primera edición de la Bienal de Arte La Plata en el Pasaje Dardo Rocha. Y el viernes 20, a las 19, en el Coliseo Podestá se realizará el Jazz Festival de Jazz La Plata Capital. Estarán Javier Malosetti cuarteto, y el trío Hernán Jacinto, Daniel Piazzolla y Daniel Maza, y Kiki Victoria Soul band. La propuesta reunirá artes visuales, performance y danza.

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