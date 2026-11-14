El Peligro de festejo y gastronomía en la Plaza Azcuénaga

A la agenda del fin de semana se suma el festejo por el aniversario de El Peligro y una nueva edición del Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) en Plaza Azcuénaga (19 y 44). En el primer caso, de 12 a 18, en la colectora de la ruta 2 y 420, habrá feria, un desfile y espectáculos musicales (Daniel Cardozo, Masavi Trío, Pintos Mon y el ballet Las Hermanas Salinas). En Plaza Azcuénaga, este sábado y domingo, de 11 a 20, habrá 15 puestos gastronómicos, feria artesanal un parque infantil y espacio de lectura.

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