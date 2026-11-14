Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

El Peligro de festejo y gastronomía en la Plaza Azcuénaga

Por Redacción

A la agenda del fin de semana se suma el festejo por el aniversario de El Peligro y una nueva edición del Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) en Plaza Azcuénaga (19 y 44). En el primer caso, de 12 a 18, en la colectora de la ruta 2 y 420, habrá feria, un desfile y espectáculos musicales (Daniel Cardozo, Masavi Trío, Pintos Mon y el ballet Las Hermanas Salinas). En Plaza Azcuénaga, este sábado y domingo, de 11 a 20, habrá 15 puestos gastronómicos, feria artesanal un parque infantil y espacio de lectura.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?