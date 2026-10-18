Atención usuarios del Costera: volvió a cambiar la parada más importante de Retiro a La Plata

Miles de pasajeros que se desplazan diariamente entre La Plata y Capital Federal deberán prestar especial atención a su rutina de viaje. Con la puesta en funcionamiento del Centro de Trasbordo de Retiro, la empresa Metropol volvió a modificar la ubicación de la parada de salida hacia la Ciudad de la Línea 195.

La medida busca concentrar el ascenso de pasajeros en una zona más segura y organizada, delimitando con precisión los sectores de espera según el ramal de destino. De acuerdo al plano oficial difundido por la empresa, los pasajeros deberán tomar el micro en la Plaza Canadá (ubicada entre Av. Dr. José Ramos Mejía y Av. Antártida Argentina).

El traslado representa una nueva reorganización para los usuarios de la exCostera en la cabecera porteña. Durante años, la parada tradicional se encontró sobre la Avenida Dr. José Ramos Mejía, a metros de la Avenida del Libertador y directamente frente a la fachada principal de la Estación de Trenes del Ferrocarril Mitre.

Tras las obras en la zona de la terminal, las paradas habían sido desplazadas en mayo de este año sobre Ramos Mejía pero hacia el sector de la Terminal de Ómnibus de Retiro, más próximas al Paseo del Bajo.

Con este nuevo esquema, el abordaje queda formalmente integrado al Centro de Trasbordo de Retiro, reordenando la espera en un entorno diseñado para canalizar con mayor seguridad a los usuarios en las horas pico.