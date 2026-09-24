“La vuelta siempre es caótica”: continúan las quejas para tomar la línea 195 de regreso a La Plata

Pasajeros denuncian largas esperas y deficiencias en el servicio de la Costera Metropolitana (línea 195), que conecta La Plata con la Ciudad de Buenos Aires. Estudiantes, trabajadores y usuarios frecuentes aseguran que la situación se repite cada vez más seguido a la hora de esperar el micro que los devuelva a la capital bonaerense.

Una extensa fila de pasajeros volvió a generar malestar este jueves en la estación ubicada en Tucumán y Avenida Leandro N. Alem donde cientos de personas aguardaban para tomar los micros con destino a la Ciudad. Según los testimonios registrados en el lugar, la espera se extendía durante largos períodos.

La situación afecta a los usuarios de la Costera Metropolitana (línea 195), un servicio utilizado a diario por estudiantes, trabajadores y vecinos que necesitan trasladarse entre la capital bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires a través de la autopista Buenos Aires-La Plata.

“Yo viajo de martes a viernes y la vuelta siempre es caótica. Han reducido frecuencias y la espera es cada vez peor. Llamé a la empresa, pero te toman el reclamo y nada más”, lamentó una usuaria de la línea 195 a EL DIA.

Los usuarios sostienen que las demoras, las extensas colas y las dificultades para acceder a los servicios son una problemática que se repite desde hace años, sin una solución definitiva.

El reclamo vuelve a poner en el centro de la escena las dificultades que enfrentan quienes dependen del transporte público para cumplir con sus obligaciones laborales, educativas y personales, y que deben soportar largas esperas para completar un trayecto habitual entre ambas ciudades.