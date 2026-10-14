BTS en La Plata: alojamientos agotados y quejas por ciertos precios de alquileres particulares

La llegada de BTS a La Plata desató desde hace meses una fuerte demanda de alojamiento en la ciudad y la región, con hoteles y otras opciones de hospedaje ya sin disponibilidad para las fechas de los recitales. En ese escenario, las casas y los departamentos publicados en plataformas como Airbnb ganaron protagonismo entre las integrantes de ARMY, aunque también surgieron quejas por los aumentos de precios, las reservas rechazadas y las cancelaciones que, según denunciaron algunas fanáticas, se realizaron para volver a ofrecer las propiedades a tarifas más elevadas. Tocan este 21, 23 y 24 de octubre, en donde las entradas tienen hoy el mismo valor que descansar una noche en La Plata.

La expectativa por los shows de la banda surcoreana moviliza a miles de seguidoras que llegarán desde distintos puntos de Argentina y otros países. Con la disponibilidad cada vez más limitada, conseguir dónde pasar la noche se convirtió en una parte central de la organización del viaje, al punto de que muchas integrantes del fandom comenzaron a recomendarse entre sí que reservaran con varios meses de anticipación.

Desde marzo, cuando algunas fanáticas empezaron a buscar opciones para las fechas de los recitales, ya circulaban advertencias sobre publicaciones que desaparecían, solicitudes de reserva rechazadas y alojamientos que reaparecían con tarifas mucho más altas. La recomendación de anticiparse se extendió entre ARMY, aunque eso no evitó que algunas personas denunciaran que sus reservas fueron canceladas cuando faltaba poco para el viaje.

Uno de los puntos que generó mayor malestar fue el salto de los valores en los departamentos temporarios. Según los testimonios compartidos en redes sociales, alojamientos que habitualmente se ofrecen por unos 50 dólares por noche llegaron a publicarse a 300 dólares durante las fechas de los conciertos. En el mercado local también se mencionan tarifas de entre 300.000 y 400.000 pesos por noche para algunas opciones, aunque los valores varían según la ubicación, la capacidad y las condiciones de cada propiedad.

Las críticas no apuntan únicamente a que los precios sean más elevados en jornadas de alta demanda, sino también a las situaciones en las que los anfitriones rechazan o cancelan una reserva para intentar alquilar nuevamente a un precio superior. Una usuaria resumió su indignación en redes sociales al señalar que los valores de Airbnb en La Plata se habían disparado para los recitales: de unos 50 dólares por noche en fechas comunes a 300 dólares durante los shows.

Una fanática contó que había reservado en abril y que el anfitrión le preguntó por qué se quedaría una sola noche. Cuando le explicó que viajaba por el recital, el propietario respetó el precio acordado para su reserva, aunque, según su publicación, aumentó las tarifas de otros departamentos de la zona.

Los casos generaron preocupación entre quienes organizaron el viaje con meses de anticipación. Algunas seguidoras aseguran que, pese a haber cerrado una reserva con tiempo, recibieron cancelaciones que las obligaron a salir nuevamente a buscar alojamiento cuando las alternativas disponibles eran mucho más limitadas y costosas.

Frente a este panorama, muchas fanáticas optaron por ampliar el radio de búsqueda y alojarse en la Ciudad de Buenos Aires o incluso en localidades más alejadas, desde donde planean viajar hasta La Plata el día del espectáculo. Las combis y los traslados organizados aparecen así como una alternativa para quienes no consiguieron hospedaje en la ciudad o no están dispuestas a pagar las tarifas que se solicitan para esas noches.