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Con sirena, autobomba y bomberos: así fue la emotiva entrada de una Quinceañera en La Plata

Ana Paula tuvo una entrada de película a su fiesta de 15 años en La Plata: llegó al salón Azdinha a bordo del autobomba de los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí, acompañada por efectivos y con la sirena como banda sonora. Su papá Marcelo, integrante del cuartel, la esperaba para recibirla en una noche cargada de emoción.

Por Redacción

Una escena tan inesperada como emotiva sorprendió a los invitados de una fiesta de 15 años en La Plata. Ana Paula cumplió años y decidió que su llegada al salón no sería una más: quiso ingresar acompañada por los bomberos que forman parte de una parte muy especial de su historia familiar.

La celebración se realizó en el salón Azdinha, ubicado en calle 148 entre 446 y 448, en el barrio Los Porteños. Hasta allí llegó la joven a bordo del autobomba de los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí, acompañada por varios efectivos y con la sirena encendida.

Según la información que accedió EL DÍA, la particular entrada fue un pedido de la propia cumpleañera, que quiso compartir ese momento junto a su papá Marcelo, quien forma parte del cuartel de bomberos.

Cuando el autobomba llegó al salón, la escena rápidamente se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche. Marcelo esperaba a su hija para recibirla y, entre aplausos, abrazos y mucha emoción, Ana Paula finalmente ingresó a su fiesta.

La sirena, las luces del autobomba y la presencia de los bomberos hicieron de la llegada una postal diferente, pero sobre todo cargada de significado para la familia.

Así, lo que comenzó como el deseo de una adolescente de tener una entrada especial terminó convirtiéndose en uno de esos momentos que difícilmente olviden quienes estuvieron presentes: una fiesta de 15, un papá orgulloso y una llegada protagonizada por los bomberos de Arturo Seguí.

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